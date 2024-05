Miranda do Douro: novo hotel vai dedicar-se ao humor e a culpa é de Fernando Alvim

Vila Galé avança com mais um hotel no interior do país, o transmontano Mirandum. Mote: o humor de Portugal e do mundo. Foi “uma sugestão” do apresentador e humorista Fernando Alvim.

Ao grupo Vila Galé não faltam novidades por estes dias, incluindo-se aqui a inauguração recente do seu primeiro hotel em Espanha (Isla Canela, Ayamonte), a abertura de uma unidade na Figueira da Foz com inauguração oficial para breve, ou o seu primeiro Verão em Cuba. Pelo meio, confirmam-se futuros hotéis, um deles em terras de Trás-os-Montes, em Miranda do Douro. Um projecto, já avançado no ano passado e que terá o nome de baptismo de Mirandum, que se quer bem-humorado.

O hotel transmontano, que ficará localizado nas imediações da barragem, no Parque Natural do Douro Internacional, terá cem quartos, "restaurante, ginásio, piscina exterior e interior, sala de massagem, spa, solário, parque infantil, parque aquático, campo de padel, quadra polidesportiva, salas de reuniões, entre outros espaços de lazer", resumiu a autarquia do distrito de Bragança. Deverá empregar "aproximadamente 40 pessoas", adianta o grupo.

Integrando-se na gama Collection do grupo hoteleiro português, o Mirandum, com quatro estrelas, terá um detalhe inédito: será dedicado ao humor, seguindo uma tradição de motes culturais em vários hotéis desta chancela.

"Esta ideia da criação de um hotel em Miranda do Douro que vai contar a história do humor em Portugal e no mundo, foi uma sugestão de um amigo nosso, que é o Fernando Alvim, e por isso vai ser um tema interessante e divertido", disse, naturalmente com um sorriso, Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé, durante a apresentação do projecto. É o caso de "quando uma sugestão nossa é transformada num hotel", comentou o apresentador e humorista no seu Facebook.

Foto Um momento da assinatura e apresentação em Miranda do Douro CM Miranda do Douro

Numa perspectiva mais séria, "esta é também uma forma de atrair mais gente a este território", adianta ainda Rebelo de Almeida, citado pela Lusa, à margem da assinatura entre o município e o grupo da "escritura para constituição de direito de superfície para a construção, instalação e exploração de um estabelecimento hoteleiro", conforme se resume em nota da autarquia.

"A construção deverá arrancar em Setembro deste ano, com abertura prevista para Abril de 2026, num investimento entre os dez e os 14 milhões de euros", aguardando-se a aprovação do projecto durante o próximo mês. O terreno para a construção foi cedido pelo município, adianta a Lusa, após concurso público dos direitos de superfície e pelo prazo de 60 anos.

Foto Fernando Alvim: E eis "quando uma sugestão nosssa é transformada num hotel" Miguel Manso

A presidente da Câmara de Miranda do Douro, Helena Barril, disse à Lusa que os pareceres necessários "estão devidamente acautelados" e que os entraves que poderiam colocar-se, estão ultrapassados". E frisa: "Foi tudo devidamente acautelado, a seu tempo, porque houve um trabalho prévio do investidor e do município."

Já em relação a outros detalhes sobre o projecto do Mirandum, o presidente da Vila Galé destacou ainda o futuro Centro de Convenções, que deverá ter uma capacidade de até 500 pessoas.

Em termos de temáticas, para além do humor que marcará todo o complexo, assinale-se que o bar, por acaso, será dedicado a um género que não é propriamente famoso pelo seu humor e alegria: Soul e Blues.