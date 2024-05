Isla Canela: primeiro hotel Vila Galé em Espanha tem a praia aos pés

É um complexo de 300 quartos, dois restaurantes, três bares, piscina e spa. A dois passos de Portugal e da praia, é o primeiro investimento espanhol do grupo hoteleiro português. O grupo Vila Galé não se afastou muito do país para inaugurar o seu primeiro hotel em Espanha. O Vila Galé Isla Canela fica na área desta meca turística andaluza, com Vila Real de Santo António a Foz do Guadiana logo ali. São 300 quartos num hotel que tem as praias da Costa de la Luz aos pés.

O complexo tem acesso directo à praia e a sua arquitectura e decoração têm por mote o palácio andaluz. "Quisemos homenagear a cultura andaluza", diz Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo.

Além do mar como atracção maior, o hotel inclui uma grande piscina exterior para adultos - as crianças podem divertir-se no Clube Nep, "equipado com piscina e parque".

Foto Vila Galé Isla Canela dr

Entre os serviços contam-se dois restaurantes (Versátil, com serviço buffet, e pizzaria Massa Fina), três bares e o Satsanga Spa & Wellness (piscina interior, salas de massagens e ginásio), além de salas de eventos e reuniões.

O hotel permite diferentes regimes de alojamento: só com pequeno-almoço ou meia pensão, mas também há opções tudo-incluído. No site oficial, os preços mínimos oscilam entre 153 euros e cerca de 220 euros por quarto por noite.

Foto Vila Galé Isla Canela dr

Inaugurado no sábado em registo de grande festa (mais de 400 convidados e concerto de Cuca Roseta, informam em comunicado), é a primeira lança Vila Galé em Espanha. Mas Jorge Rebelo de Almeida deixa no ar novidades para o futuro: "Gosto muito de cidades como Sevilha e Madrid e acredito que vão surgir oportunidades, diz.

O grupo hoteleiro português passa assim a deter 45 hotéis: além da novidade espanhola, há "32 em Portugal, dez no Brasil e um em Cuba" - este último, o resort tudo-incluído Vila Galé Cayo Paredón, abriu este ano. Há cerca de um mês, inaugurou também o Vila Galé Figueira da Foz, o antigo Grande Hotel.