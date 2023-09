Grande Hotel da Figueira da Foz, 70 anos de história e uma nova chancela: Vila Galé

Foi inaugurado em Junho de 1953, é imóvel de interesse público há duas décadas, tem a assinatura do arquitecto Inácio Peres Fernandes. E, claro, é marcante na cidade, para mais localizado na marginal e com a praia logo ali. Pouco depois de celebrar os 70 anos, chega a novidade para o Grande Hotel da Figueira, que actualmente era Mercure, marca da Accor​: em 2024 passará a integrar a rede da Vila Galé, anunciou o grupo português.

"Ex-líbris da cidade", realça-se em nota de apresentação, "pela sua forte presença arquitectónica e estética pós-modernista dos anos 50", o hotel será alvo de um upgrade, graças a um investimento, garante o grupo Vila Galé, de "dois milhões de euros na renovação da unidade".

O projecto de renovação inclui "os 102 quartos, bar, restaurante, lobby e recepção", prevendo-se também que sejam "adicionados uma pizzaria Massa Fina, piscina exterior e lounge e uma área de spa com sauna, banho turco, duche Vichy, salas de massagens e ginásio".

Foto Actualmente, é gerido pela Accor como Mercure Figueira da Foz (imagem de divulgação do hotel) dr/accor

A partir de Maio do próximo ano, terá por baptismo Vila Galé Collection Figueira da Foz.

Esta será uma das grandes novidades já anunciadas pelo grupo para 2024, confirmando-se também a estreia em Espanha, com um resort tudo-incluído na Isla Canela (perto de Aiamonte, Andaluzia), e em Cuba onde assumirá a gestão do Vila Galé Cayo Paredón (ilha ao largo da costa norte do país, parte do arquipélago Jardines del Rey, província de ​Camaguey).

Actualmente, a Vila Galé gere 41 hotéis (dez deles no Brasil). Recentemente, alargou a colecção com aberturas em Beja (o Vila Galé Collection Monte do Vilar, agroturismo para adultos; o Vila Galé Nep Kids para adultos com crianças), Ponta Delgada e Tomar (dois hotéis Collection).