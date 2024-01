Vila Galé estreia-se em Cuba com resort tudo-incluído

O grupo Vila Galé anunciou a abertura do seu "primeiro resort all inclusive" em Cuba, um investimento que marca a estreia do grupo português no país.

O Vila Galé Cayo Paredón deve o seu nome à zona onde se encontra, precisamente o Cayo Paredón Grande, com a garantia do postal ilustrado muito desejado pelos turistas: "praias de águas mornas e areia branca".

O resort espraia-se por "48,5 mil m² de área construída", informam em comunicado, e "conta com 638 quartos", além de quatro piscinas (três para adultos e uma infantil), um clube para crianças e parque infantil, e ainda um um clube para adolescentes.

Foto Vila Galé Cayo Paredón dr

Outra das grandes atracções essenciais a qualquer tudo-incluído: os restaurantes. Aqui, são sete, sendo o principal o Versátil com serviço de bufete. Outros: Massa Fina (italiano), Inevitável (mediterrâneo à la carte), Cervejaria Portuguesa (carta à medida do nome), Taste of Ciego (gastro Cuba), El Ranchón (restaurante de praia) e um café. Outro must: os bares, cinco (Fidélio, Soul & Blues, Splash Bar, Mentiroskas e Bar da Praia).

Na praia, o novo hotel tem espaços para massagens e há também centro náutico e campos de ténis e polidesportivo.

Foto Vila Galé Cayo Paredón dr

Entre outros serviços, incluem-se ainda casa de câmbio, loja de conveniência e souvenirs e posto médico.

Segundo informa o grupo, "que resulta de uma parceria com a empresa estatal cubana Gaviota ", o Cayo Paredón criou "mais de 300 postos de trabalho".

Foto Vila Galé Cayo Paredón, restaurante Inevitável dr

Contas feitas: o grupo português soma 31 hotéis em Portugal e dez no Brasil, "país onde é o maior operador de resorts".

Próxima paragem na ronda da internacionalização: Espanha, com a abertura do Vila Galé Isla Canela.