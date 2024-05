Pedro Nuno celebra quinta medida aprovada e diz que não dá “passos atrás” como Rui Rio

Líder socialista não revela quando é que a bancada avançará com mais medidas do programa eleitoral, nem quais. É possível que seja uma das armas que vai usar na campanha que arranca na segunda-feira.

Depois de ver aprovada a quinta medida que havia prometido no debate do Programa do Governo, a redução do IVA da electricidade para os consumos mais baixos, o secretário-geral do PS defendeu que o partido não pode ficar refém de apresentar propostas só porque o Chega lhas aprova, e deixou a ameaça indirecta de que não irá dar qualquer “passo atrás” se Luís Montenegro chegar a uma situação idêntica à de António Costa, em 2019, que ameaçou demitir-se quando a oposição se uniu para devolver aos professores todo o tempo de serviço congelado.