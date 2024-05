Parlamento: IVA reduzido na electricidade alargado a 3,4 milhões de famílias

O projecto do PS que aumenta a abrangência da redução do IVA da electricidade a mais famílias foi aprovado na generalidade, esta sexta-feira, no Parlamento, apesar dos votos contra do PSD e CDS e da abstenção do Chega. A proposta socialista defende o alargamento da taxa reduzida de 6% de IVA “aos primeiros 200kWh de energia eléctrica consumida em cada mês, duplicando os actuais 100 kWh, ou de 300 kWh, no caso das famílias numerosas, duplicando os actuais 150 kWh”.

Durante o debate que precedeu as votações, o PS foi criticado da esquerda à direita e acusado de apresentar uma proposta “irrisória” e de “demagogia”, já que a medida só vai ser aplicada em 2025. Todos os outros partidos — à excepção do PSD e CDS — apresentaram iniciativas em que a descida do IVA na electricidade ia mais longe do que a defendida pelo PS, mas foram chumbadas.

Esta medida, que de acordo com os socialistas é alargada para 3,4 milhões de famílias, faz parte do leque das cinco iniciativas consideradas prioritárias pelo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, no debate sobre o Programa do Governo, e que ficam agora todas consumadas.