A importância da família para a aprendizagem

No mês em que se celebra a família importa realçar a importância das experiências vividas em contexto familiar para as crianças.

Hoje é consensual que a participação e o envolvimento dos pais traz vários benefícios que não se limitam às aprendizagens académicas. De facto, o envolvimento parental e a atmosfera de aprendizagem em casa são dois fatores que têm um grande impacto no desenvolvimento das crianças.

Todas as experiências vividas em família contribuem para potenciar o desenvolvimento e são essenciais para a aprendizagem.

É no seio familiar que devem ser oferecidas as primeiras oportunidades para que os mais novos se familiarizem com a linguagem oral e com a linguagem escrita. As crianças que ouvem histórias, que participam em atividades de literacia e exploram a linguagem apresentam mais facilidade na aquisição das competências de leitura e de escrita.

Um dos fatores que facilitam a aprendizagem é a literacia e esta inicia-se muito antes de a criança entrar na escolaridade obrigatória. No desenvolvimento da literacia o contexto familiar assume um papel crucial, já que é neste contexto que se dá o incremento das competências pré leitoras e este é considerado um preditor do sucesso na aprendizagem.

A literacia familiar é considerada um dos grandes potenciadores do desenvolvimento holístico das crianças, por isso importa que os pais leiam para os filhos desde tenra idade. Durante os momentos de leitura é importante haver interação com os mais novos, através de perguntas acerca do que ouviram.

Quando os pais leem histórias para os filhos devem dar espaço para que façam comentários e é fundamental valorizar os comentários que fazem.

A aquisição de conhecimentos precoces acerca da leitura e da escrita são um dos aspetos que se desenvolvem com a literacia familiar e estes adquirem-se através do contacto com os livros e com a escrita expressa nos mesmos. O facto de se apontar com o dedo para as palavras que estamos a ler contribui, também, para a compreensão da direccionalidade da escrita, da fronteira de palavras e da diferença entre frase e palavra.

A leitura e exploração do livro em contexto familiar permite reforçar os laços afetivos entre pais e filhos, estimula a imaginação e incentiva a reflexão.

A família é sem dúvida o suporte que os mais novos precisam para ultrapassar as dificuldades que vão encontrar. Por isso, a família deve proporcionar uma atmosfera positiva em casa, marcada por elogios e incentivos, uma vez que será a grande facilitadora dos progressos da criança.