Kate Middleton poderá usar novo vídeo para pôr fim às teorias da conspiração

Sem qualquer previsão para o seu regresso à vida pública, a princesa poderá recorrer a uma nova mensagem em vídeo para acalmar as teorias da conspiração.

“Onde está a Kate?”, “Queremos a Kate Middleton”, “Onde está a tua mulher, William?”, “O que é que fizeram à Catherine?”. Comentários como estes multiplicam-se nas redes sociais dos príncipes de Gales, mesmo depois de, no fim de Março, Kate ter explicado a sua situação, revelando a presença de um cancro, a necessidade de fazer um tratamento de quimioterapia e pedido privacidade.

Face ao descontentamento do público, o Daily Beast avança que a princesa poderá surgir brevemente num novo vídeo para acalmar os ânimos. “Disseram-me que a agenda de Kate para este ano está vazia. Não há nada planeado. Ela pode não aparecer em público durante o resto do ano”, adiantou uma fonte, identificada como próxima do Palácio de Kesington, acrescentando que “não excluiria outra mensagem de vídeo a actualizar o país sobre a sua saúde”.

Já o correspondente real Richard Eden, do Daily Mail, escreveu nesta quinta-feira que os amigos de Kate lhe disseram que “talvez não voltemos a ver Catherine no Outono — e nessa altura só se ela tiver recuperado totalmente”.

A última vez que Kate surgiu em público foi há cinco meses. Em Janeiro, a princesa foi submetida a uma cirurgia abdominal programada, durante a qual foi identificada uma forma de cancro, conforme revelou num vídeo publicado a 22 de Março, sem que tenha entrado em detalhes.

No vídeo, Kate informou que lhe foi recomendada quimioterapia preventiva: “Em Janeiro, fui submetida a uma grande cirurgia abdominal em Londres e, na altura, pensava-se que o meu estado não era canceroso. A cirurgia foi bem-sucedida, no entanto, os exames efectuados após a operação revelaram a presença de cancro. Por conseguinte, a minha equipa médica aconselhou-me a fazer uma quimioterapia preventiva e estou agora na fase inicial desse tratamento.”