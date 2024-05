Noélia Jerónimo abre restaurante em Olhão no Verão

O restaurante Marina com Noélia prepara-se para ser uma das grandes novidades do Verão gastronómico algarvio. Muito por causa da localização, na marina de Olhão, e no hotel cinco estrelas Real Marina, mas principalmente por ser comandado por uma das cozinheiras mais admiradas do país, Noélia Jerónimo.

Depois de transformar a familiar Pastelaria Jerónimo, com o marido, num restaurante de visita obrigatória, em Cabanas de Tavira, a chef prepara-se para abrir as portas do Marina com Noélia.

A partir de Julho, não será apenas em Cabanas mas também na marina da cidade cubista algarvia que se poderão provar as criações de Noélia, cuja cozinha dá azo a muitas provas de afecto. "A Noélia é o restaurante em Portugal (e não apenas o melhor restaurante português no mundo inteiro) onde se comem as melhores surpresas, as maiores criações e – importantemente – as mais interessantes experiências, vivas e em permanente melhoria e actualização, com as comidas de que gostamos", já escreveu Miguel Esteves Cardoso por aqui.

Foto Espalanada do hotel Real Marina dr

Tornada ainda mais célebre graças às aparições televisivas (particularmente como jurada no Masterchef da RTP), aquela a quem já chamaram a Cozinheira dos Chefs, e que foi distinguida com uma recomendação no Guia Michelin Bib Gourmand, manifesta a sua alegria com a abertura desta segunda casa, na apresentação do restaurante. “Estou muito feliz por poder cozinhar a minha paisagem da Ria Formosa, também aqui no Marina com Noélia". "É um projecto onde vou dar o melhor de mim e trazer um receituário de terra e mar cheio de sabor, sabor, sabor", sublinha, sendo que a repetição não é em vão: é "o lema que me acompanha".

Foto O hotel Real Marina em Olhão dr

A carta do restaurante, garante, "será mais autoral", mas é sabido que a sua cozinha terá por base os pilares sagrados locais: mariscos, peixes, produtos frescos da região, "com uma abordagem inovadora às receitas tradicionais". No seu restaurante de Cabanas de Tavira, de cozinha aberta para os comensais na sala, a cozinheira vai, conforme a época, apresentando criações tradicionais, às vezes segundo o receituário, às vezes como lhe dita a sua criatividade e o momento, o que pode ir de Arroz de amêijoas a Açorda de Gamba Violeta algarvia, de um Salmonete marinado e patê de fígados do mesmo a um Arroz meloso de favas, do Cozido de grão à Sopa de pargo, passando por Filetes de peixe-galo com arroz de coentros, Polvo assado no Josper com batata doce, Sopa rica de peixe, Pataniscas de bacalhau com arroz de grelos, Xerém de línguas de bacalhau, Arroz de carabineiro com espargos, Arroz com miúdos com galo do campo cerejado, Fracassé de pescada, Cozido de feijão com repolho, carne e enchidos, Choco frito com tinta em azeite e alho com batata doce, Massinha de tremelga, Raia frita com xerém de ervilhas, etc. etc., passando por cataplanas e caril, tártaros e cabidelas, risottos e ceviches e mais além.

Foto Ostras no moinho de ilhéus, no restaurante de Noélia em Cabanas dr

O novo espaço de Olhão terá cerca de 70 lugares disponíveis na esplanada e 36 no interior e vai funcionar todos os dias ao almoço, das 12h30 às 16h30, e ao jantar, das 18h às 23h.