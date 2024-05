Pelo menos nove mortos em queda de palco no México durante um evento político

Nove pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na sequência do desmoronamento de um palco esta quarta-feira num comício no âmbito da campanha eleitoral mexicana. O vento forte destruiu a estrutura, semelhante às instaladas em concertos, atingindo políticos e participantes.

Cerca de 50 pessoas ficaram feridas durante a manifestação do partido Movimento Cidadão no estado de Nuevo Leon, no norte do México, informou o governador do estado, Samuel Garcia, nas redes sociais.

As vítimas mortais confirmadas até ao momento são oito adultos e uma criança, disse Garcia, acrescentando que estava a dirigir-se para um hospital onde três pessoas estavam a ser operadas. Muitos dos feridos estavam a ser tratados em clínicas locais, informou o director do Instituto de Segurança Social do México.

Jorge Alvarez Maynez, candidato presidencial do partido centrista Movimento Cidadão, disse que uma rajada de vento fez com que o palco desabasse no evento na cidade de San Pedro Garza Garcia, um enclave rico perto do centro industrial de Monterrey.

O vídeo do acidente mostra a estrutura a cair repentinamente sobre a multidão, fazendo com que os políticos no palco e os participantes, em pânico, corressem para se abrigar. "Nunca tinha visto algo tão repentino", disse Alvarez Maynez aos jornalistas, referindo-se à rapidez com que o vento aumentou antes de o palco desabar.

Alvarez Maynez, que regressou ao local do acidente depois de ter sido atendido num hospital local, disse que ia suspender as actividades de campanha e que esperava que as autoridades investigassem o sucedido, pedindo transparência no processo.

A coordenadora da campanha de Alvarez Maynez, Laura Ballesteros, foi hospitalizada com um pé partido, de acordo com o partido, e a candidata a presidente da câmara de San Pedro Garza Garcia, Lorenia Canavati, escreveu nas redes sociais que estava a coordenar com as autoridades o apoio aos afectados e às suas famílias.

A ministra do Interior, Luisa Alcalde, disse nas redes sociais que membros da guarda nacional e do exército do México estavam no local para prestar apoio. O Governador Garcia pediu os residentes para permanecerem em casa devido às fortes trovoadas que se fazem sentir na região.

Alvarez Maynez está em terceiro lugar nas sondagens para as eleições presidenciais do México, marcadas para 2 de Junho. Está muito atrás da candidata do partido no Governo, Claudia Sheinbaum, e do segundo lugar, Xochitl Galvez, que representa uma ampla coligação da oposição.

Galvez e Sheinbaum apresentaram as suas condolências às famílias das vítimas em mensagens nas redes sociais, tendo Sheinbaum cancelado um comício previsto para quinta-feira à noite em Monterrey.