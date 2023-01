No México, fumar na praia, praças ou esplanadas pode custar 500 euros de multa

Se é fumador, vai ter de esforçar-se mais para encontrar locais onde por fumar: as novas leis anti-tabaco apertam o cerco ao fumo e impõem multas pesadas.

As alterações à lei de restrições relativas ao tabaco entraram em vigor a 15 de Janeiro, expandindo as regras existentes para proibir o fumo em locais públicos. As medidas incluem agora proibições em qualquer local de trabalho e restrições em muitos locais ao ar livre, tais como praças onde haja ajuntamentos, parques, praias e estádios desportivos, entre vários espaços onde se verifiquem ajuntamentos. Nestes locais, as pessoas estão proibidas de consumir qualquer produto de tabaco ou nicotina, de acordo com informação do Governo mexicano. (Pode fumar-se na rua, mas as crianças têm de estar a pelo menos 10 metros).

Segundo Diana Cedillo, vice-directora do Gabinete Nacional de Controlo do Tabaco, fumar em áreas proibidas pode levar a multas até cerca de 500 euros. De acordo com uma lei aprovada em 2008, o não cumprimento de ordens do departamento de saúde também pode ter como consequência até 36 horas de pena de prisão.

"Isto deve-se ao facto de as novas regulamentações se destinarem a garantir um maior grau de protecção da saúde das pessoas e favorecerem os melhores interesses das crianças", diz Cedillo em informação escrita enviada ao The Washington Post.

O chefe da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aplaudiu a iniciativa nas redes sociais. "Bravo #Mexico", escreveu no Twitter. "@WHO [a Organização Mundial de Saúde] saúda um movimento tão ousado no controlo do tabaco. Apelamos a todos os países para que reforcem as políticas #NoTobacco e nos ajudem a evitar 8 milhões de mortes todos os anos!"

Bravo #Mexico! @WHO welcomes such a bold move on tobacco control. We call on all countries to strengthen #NoTobacco policies and help us prevent 8 million deaths every year! https://t.co/TCoVRV6VEC — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 15, 2023

A lei aplica-se aos hotéis, de acordo com a Associação Mexicana de Hotéis e Motéis, mas é-lhes permitido designar áreas exteriores para fumadores. Esses espaços devem estar a um mínimo de 10 metros de distância de outros serviços ou instalações, especificou a associação.

Numa nota no seu site, o Hard Rock Hotel Riviera Maya diz ter feito alterações para cumprir as modificações registadas na lei. "Todas as áreas públicas da propriedade foram declaradas livres de fumo de cigarros, cigarros electrónicos e todos os outros produtos do tabaco", dizem. "As áreas designadas para fumadores serão especialmente marcadas em todo o hotel para serem utilizadas pelos hóspedes, caso seja necessário".