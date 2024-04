Capotamento de autocarro no México mata pelo menos 14 pessoas

Veículo ia com peregrinos para um santuário quando capotou.

Um autocarro de passageiros capotou numa estrada mexicana este domingo, provocando a morte a pelo menos 14 pessoas e deixando feridas outras 31. De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado do México, este é um balanço provisório, uma vez que decorrem ainda os trabalhos de socorro, que envolvem a polícia, a Cruz Vermelha e equipas de emergência provenientes de várias cidades.

O acidente aconteceu numa estrada a sul da Cidade do México, na recta final de uma longa viagem que teria conduzido os passageiros ao Santuário de Chalma, um importante local católico mexicano.

O jornal mexicano La Jornada indica que o acidente se deu numa descida e que terá havido uma falha nos travões do autocarro. O veículo seguia a grande velocidade e derrapou ao longo de vários metros pela estrada.