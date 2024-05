Francisca conheceu as mulheres que produzem mescal no México — e estas vidas deram um documentário

Num país “marcadamente machista”, Francisca Siza desvenda em Las Hijas del Maguey a história das mulheres envolvidas na produção de mescal, a conhecida bebida alcoólica do México. A produção do licor é uma tradição do país que sempre foi dominada por homens. “Uma mulher dizer que produzia mescal era como confessar um pecado”, diz-se no trailer.

O documentário está a percorrer o circuito de festivais de cinema internacionais e ainda não tem data para ser apresentado em Portugal. Por enquanto, foi distinguido, em Abril, com o prémio de melhor documentário do Puerto Aventura Internacional Film Festival, no México. Na prateleira já estavam os prémios de Melhor Filme sobre Igualdade, Questões e Direitos de Género, do Berlin Kiez Film Festival, e de Melhor Primeiro Documentário, no Stockholm City Film Festival, na Suécia. O documentário é a primeira longa-metragem de Francisca Siza e é produzido por Gautier Heins.

Um ano antes do início das filmagens, Francisca Siza, 32 anos, que se apresenta como artivista, conheceu a presidente da associação Mujeres del Mezcal, Yolanda Ruiz, nas ilhas de Guadalupe, num concurso de bebidas espirituosas que estava a filmar. Yolanda Ruiz era júri e contou-lhe a história da comunidade e o que cada mulher teve de enfrentar para poder produzir a bebida.

A vida de Maria Luz Saavedra, vice-presidente da associação, foi uma das histórias que chamou a atenção de Francisca e de Gautier, uma vez que foi alvo de duas tentativas de assassinato para conseguir “ir para a frente com esta associação”. “Entretanto, o marido dela morreu e ficou a dedicar-se a 100% a ajudar estas mulheres”, conta. Foi então que Siza percebeu que este grupo, que trouxe mais dignidade às mulheres mexicanas, “merecia e precisava de ter alguma visibilidade”. Neste momento, a associação sem fins lucrativos, que funciona há 25 anos, conta com mais de 500 mulheres em todo o México.

Com recursos limitados e um orçamento escasso, a equipa partiu para o México onde esteve a filmar durante “30 dias seguidos”, em vários pontos do país. “Não tínhamos dinheiro, então não tínhamos as melhores condições para estar [lá]. Mas ao estar com estas mulheres, ao acompanhá-las, perceber o trabalho delas no dia-a-dia e perceber o que elas fazem e o quanto se abriram foi algo que nos fez continuar. Elas eram inacreditáveis”, contou Francisca, que fez um Mestrado em Cinema Documental na Universidade Católica de Buenos Aires.

Foto Francisca Siza D.R.

Mescal é uma bebida alcoólica destilada produzida a partir do sumo fermentado do agave, a mesma planta utilizada para produzir tequila. No entanto, o mescal diferencia-se por ser uma bebida mais rústica, sendo destilada apenas uma vez, enquanto a tequila pode ser até três vezes destilada. Apesar de ser uma tradição entregue aos homens, as mulheres estão a ganhar cada vez mais o seu espaço no sector.

Ao dar visibilidade ao trabalho destas mulheres, Francisca pretendeu passar uma mensagem de esperança, força e união. “Gosto muito de fazer arte com a imagem digital, mas sou muito activista ao mesmo tempo por causas sociais e encontrei no documentário a forma certa de conseguir conjugar estas duas coisas. Acho que este documentário é a prova completa disso”, explicou.

“Aprendi que nós temos muita sorte na vida, enquanto mulheres europeias. Estas mulheres fizeram-me sentir humilde em relação ao que se pode viver”, confessou.

Esta história também surge como um alerta para a preservação ambiental. Numa entrevista à Sony, Francisca menciona que as plantas de agave precisam de dez a 30 anos “para crescer até ao tamanho adequado, que é o ponto onde podem ser usados para fazer um bom mescal”. Como a sua popularidade “cresceu dez vezes ou mais nos Estados Unidos” nos últimos dois anos, os “protectores das tradições temem que as grandes empresas cheguem às suas terras e cultivem intensamente, sem respeitar a ecologia”.

Las Hijas del Maguey tem a duração de uma hora e quinze minutos e deverá ficar disponível online “em breve”. Segundo Francisca, a ideia é distribuí-lo através de uma plataforma dos Estados Unidos que seja acessível em todo o mundo.

Texto editado por Renata Monteiro