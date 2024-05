Venus Williams entre as figuras do desporto que vão ter a sua própria boneca Barbie

Com a boneca, a ex-número um do mundo espera motivar as jovens a praticar desporto. “Quero que outras jovens tenham essa experiência inestimável de praticar um desporto”, sublinhou a tenista.

Venus Williams, sete vezes campeã de Grand Slam, e Mary Fowler, jogadora de futebol australiana, estão entre as nove atletas a inspirarem bonecas Barbie, numa altura em que o fabricante de brinquedos Mattel procura dar destaque aos modelos desportivos femininos antes dos Jogos Olímpicos de Paris.

A Mattel revelou as bonecas, nesta quarta-feira, cada uma com os seus acessórios personalizados. A boneca de Fowler, por exemplo, usa luvas e segura uma bola de futebol, enquanto a boneca de Williams, com um vestido de ténis branco e uma viseira, vem com uma raquete em miniatura.

Com a boneca, a ex-número um do mundo espera motivar as jovens a praticar desporto. “Literalmente, não consigo imaginar a minha vida sem desporto e sem o jogo”, disse Venus Williams, num vídeo em que segurava a boneca. “Quero que outras jovens tenham essa experiência inestimável de praticar um desporto e o que ele nos ensina, o que aprendemos e o que tiramos dele, não apenas naquele momento, para o resto da vida... Penso que é muito importante que as raparigas pratiquem desporto.”

Outras figuras desportivas que terão uma boneca à sua semelhança são a pugilista francesa Estelle Mossely, a velocista polaca Ewa Swoboda, a médica e atleta de paratriatlo espanhola Susana Rodriguez, a ex-nadadora italiana Federica Pellegrini, a jogadora de futebol canadiana Christine Sinclair e as ginastas Alexa Moreno (México) e Rebeca Andrade (Brasil).

Estas bonecas Barbie, marca que celebra 65 anos este ano, reconhecem “o impacte do desporto na promoção da autoconfiança e da ambição entre a próxima geração”, afirmou Krista Berger, vice-presidente sénior da Barbie e directora-global de Bonecas da Mattel.

“Ao dar destaque a estas atletas inspiradoras e às suas histórias, esperamos defender a convicção de que todas as raparigas merecem a oportunidade de perseguir as suas paixões e transformar os seus sonhos em realidade”, afirmou em comunicado.