O movimento verde europeu tenta salvar a agenda climática

As sondagens apontam para uma derrota dos Verdes nas eleições europeias. O custo de vida, a migração e as medidas ambientais da UE tornaram o voto naquela bancada menos apelativo para os europeus.

Milhões de jovens saíram às ruas em toda a Europa em 2019 exigindo acções para combater as mudanças climáticas, ajudando os Verdes a garantir os seus melhores resultados eleitorais na União Europeia (UE) e dando-lhes influência sobre as políticas climáticas que Bruxelas aprovou desde então. Mas isso parece estar prestes a mudar. As sondagens sugerem que os Verdes terão um desempenho pior do que qualquer outro grupo político nas eleições europeias de Junho, que irão formar o próximo Parlamento Europeu de 720 membros. Deverão perder quase um terço dos seus actuais 72 deputados europeus.

“Foi, sem dúvida, uma grande sensação em 2019. As pessoas adoravam-nos e o clima foi o tema número um”, disse Anna Cavazzini, eurodeputada dos Verdes, à Reuters. “Agora é um pouco diferente, claro. De um modo geral, diria que existe uma certa reacção social contra a protecção do clima.”

Em vez de hordas de jovens apoiantes nas ruas, alguns candidatos Verdes que concorrem este ano relataram ataques físicos e vandalismo na campanha. Um número menor de Verdes no próximo Parlamento Europeu afectará a política climática da UE nos próximos cinco anos, uma vez que o Green Deal do bloco entra numa fase politicamente sensível em que o impacto económico dos objectivos verdes se tornará mais visível. “As eleições serão sobre o futuro do Pacto Ecológico”, disse Bas Eickhout, o legislador holandês que lidera os Verdes nas eleições europeias.

Preocupações mais urgentes

Analistas e legisladores europeus de todo o espectro político atribuem o declínio esperado dos Verdes a factores que vão desde a reacção dos eleitores a uma crise de custo de vida, à ansiedade em relação a questões como a migração - que impulsionou o apoio aos partidos de direita radical - e à raiva em relação a medidas impopulares de "políticos Verdes" nos governos nacionais. “Os grandes temas agora são a competitividade, a segurança, as questões sociais, a imigração, e estes são temas em que os Verdes têm um pouco mais de dificuldade”, disse Davide Ferrari, director de investigação da plataforma de investigação EU Matrix.

As alterações climáticas aceleraram desde as últimas eleições europeias, levando o mundo a registar, este ano, o primeiro período de 12 meses com temperaturas superiores a 1,5 graus Celsius relativamente à era pré-industrial. As sondagens mostram que a maioria dos eleitores europeus - cerca de três quartos - continua muito preocupada. Mas há outras preocupações que se tornaram mais importantes.

Numa sondagem da Ipsos feita a 26.000 europeus, publicada em Março pela Euronews, os inquiridos classificaram as alterações climáticas apenas como a sexta questão prioritária para a UE resolver - atrás da inflação, da imigração ilegal e do desemprego.

Na Alemanha, onde os 25 deputados Verdes do Parlamento Europeu são muito mais numerosos do que em qualquer outro país da UE, o papel do partido no Governo também afectou a sua popularidade. Uma economia em queda e políticas impopulares, incluindo um projecto de eliminação progressiva das caldeiras alimentadas a combustíveis fósseis, fizeram com que a satisfação dos alemães com o seu Governo atingisse um mínimo histórico de 27% em Janeiro.

Os índices de aprovação do ministro da Economia e do Clima, Robert Habeck, o mais alto político europeu dos Verdes, caíram quase para metade entre Junho de 2022 e Maio de 2023, segundo uma sondagem da YouGov. “A economia alemã está agora a entrar num momento difícil”, diz Stefan Marschall, cientista político da Universidade de Duesseldorf. “Assim que a política ambiental é traduzida em políticas concretas, torna-se claro que se trata de algo que também custa dinheiro... O que leva as pessoas a afastarem-se”, acrescentou.

Luta contra a extrema-direita

As sondagens apontam para uma vitória nas eleições do próximo mês dos partidos de direita e de extrema-direita, o que poderá comprometer a capacidade da próxima assembleia da UE para aprovar novas e ambiciosas políticas climáticas. As principais decisões climáticas para o próximo Parlamento Europeu incluem uma decisão sobre o objectivo climático legalmente vinculativo da UE para 2040.

Até à data, a UE tem-se mantido fiel a uma proposta de redução de 90% das emissões, alinhada com a ciência, sob pressão dos Verdes. A UE já adoptou mais de duas dúzias de políticas de redução de emissões, incluindo objectivos em matéria de energias renováveis e a proibição de novos automóveis com emissões de dióxido de carbono (CO2) em 2035. Essas políticas não podem ser revogadas, mas muitas têm uma “revisão” legal prevista para os próximos anos, que alguns funcionários da UE sugerem que um parlamento mais céptico em relação ao clima poderia utilizar para acrescentar lacunas ou anular partes das leis, atrasando a transição verde da Europa.

A duas semanas e meia da ida às urnas, os Verdes chamam a atenção para o que consideram ser os perigos da extrema-direita. Sybren Kooistra, responsável pela estratégia da campanha eleitoral dos Verdes na UE, afirma que, nas últimas eleições europeias, as alterações climáticas foram o tema principal, mas agora já não são. “Não está a funcionar com o mesmo fogo e emoção de quando se fala de liberdade e da extrema-direita”, disse a responsável à Reuters.

Os candidatos dos Verdes, que estão actualmente em campanha, sublinham que o seu programa inclui a justiça social e o apoio às indústrias europeias para se manterem competitivas, ao mesmo tempo que atacam a extrema-direita. A activista climática alemã Luisa Neubauer, uma figura proeminente do movimento juvenil Fridays For Future, que realizou protestos climáticos em massa antes das eleições de 2019, disse que outros partidos estavam a dar mais atenção ao clima, mas os Verdes ainda estabeleciam o padrão. “Se, no Parlamento Europeu, o partido dos Verdes se comprometer em matéria de clima e de ambiente, estará a baixar a fasquia para todos os outros partidos”, afirmou Neubauer.

Durante uma tarde de campanha porta-a-porta na cidade oriental de Dresden, na Alemanha, Anna Cavazzini descreveu os Verdes como sendo também o antídoto para a extrema-direita: “Eles odeiam tudo o que nós queremos. Nós também achamos que tudo o que eles querem é terrível.”