Lei do Restauro da Natureza aprovada pelo Parlamento Europeu

O acordo político sobre a Lei do Restauro da Natureza negociado entre o Parlamento Europeu (PE) e o Conselho da União Europeia, onde se reúnem os ministros da UE, passou o último teste, ao ser aprovado esta terça-feira no Parlamento Europeu.

O texto foi adoptado pelo Parlamento Europeu, em Estrasburgo, com 329 votos a favor, 275 contra e 24 abstenções.

A Lei do Restauro da Natureza passou por um difícil processo, que atingiu o seu ponto mais crítico em Julho do ano passado, quando a proposta negociada na comissão de Ambiente do Parlamento Europeu foi chumbada em comissão, tendo sido aprovada no plenário do PE depois de várias emendas que esvaziaram em muito o seu potencial.

A Lei do Restauro da Natureza, que procura contribuir para a recuperação de ecossistemas terrestres e marítimos da UE, é considerada uma peça essencial do puzzle do Pacto Ecológico Europeu, tendo em conta que mais de 80% dos habitats europeus estão em mau estado.

A lei vem também contribuir para o cumprimento dos compromissos internacionais da UE em matéria de clima e de biodiversidade, em particular o acordo alcançado na cimeira da diversidade biológica em Montreal, a COP15, no final de 2022.