Podcast Azul. A Lei do Restauro da Natureza era para ontem, alerta a comunidade científica

Neste episódio, conversamos com Ana Mendes, investigadora da Universidade de Évora, sobre a lei europeia do restauro da natureza. Siga o podcast do Azul nas aplicações habituais.

Sabia que 80% dos habitats da União Europeia estão em más condições? O panorama não é nada animador e para assegurar a tarefa urgente de recuperar estes habitats a Comissão Europeia propôs, em Junho do ano passado, a chamada Lei do Restauro da Natureza. Só que o plano acabou por tropeçar nos corredores do Parlamento Europeu. Uma manobra política dos partidos à direita acabou por fazer com que a proposta que reuniu acordo dos eurodeputados da comissão de Ambiente, com alterações à versão inicial, fosse rejeitada pela própria comissão de Ambiente.

Neste episódio do podcast Azul, para perceber a importância desta lei para fazer cumprir o Pacto Ecológico Europeu e manter o equilíbrio ambiental na Europa, ouvimos a bióloga Ana Mendes, investigadora da Universidade de Évora, que tem liderado projectos de recuperação de habitats e estudado o seu impacto no combate às alterações climáticas.

