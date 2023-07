Lei do Restauro da Natureza sobrevive no Parlamento Europeu

Votação renhida não impediu Lei do Restauro da Natureza de sobreviver na votação final em plenário do Parlamento Europeu. Houve 324 votos a favor da aprovação da lei, 312 votos contra e 12 abstenções.

O plenário do Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira a Lei do Restauro da Natureza com 336 votos a favor, 300 contra e 13 abstenções.

Dezenas de cidadãos que encheram as galerias do hemiciclo - entre eles, a activista Greta Thunberg e outros jovens do movimento Fridays for Future - aplaudiram os eurodeputados depois do primeiro voto, que garantiu que a proposta viveria para ver mais emendas. A comissão de Ambiente do PE tinha recomendado que a proposta fosse rejeitada, mas uma primeira votação não aceitou essa opção: houve 324 votos contra a rejeição (ou seja, a favor da aprovação da lei), 312 votos a favor e 12 abstenções.

Seguiu-se a votação da proposta do grupo liberal Renew, que sob a batuta do eurodeputado Pascal Canfin (presidente da comissão de Ambiente do PE) conseguiu orquestrar uma posição de compromisso. Esta solução, baseada na proposta que o Conselho da UE aprovou a 21 de Junho, é bastante menos ambiciosa do que a proposta inicial da Comissão Europeia. Proposta pela Comissão Europeia em Junho do ano passado, a Lei do Restauro da Natureza tem como objectivo assegurar a recuperação de 20% dos ecossistemas degradados até 2030. Actualmente, 80% dos habitats da UE estão em mau estado.

Após a aprovação da proposta do grupo Renew, seguiram-se as dezenas de emendas propostas pelos diferentes grupos do Parlamento Europeu: a direita tentando fazer valer as suas resistências a alguns aspectos da lei, em particular relacionados com a agricultura; os grupos mais à esquerda a tentar recuperar pontos que ficaram de fora das preocupações mais pragmáticas do Conselho.

Processo difícil

Um boicote do grupo democrata-cristão Partido Popular Europeu (PPE, onde estão eurodeputados do PDS e do CDS) levou à rejeição da proposta nas três comissões que analisaram o documento, incluindo um empate final na comissão de Ambiente, que recomendou a rejeição da proposta no plenário.

Há cerca de três meses que o PPE insiste que esta é uma lei que veio “mal feita” da Comissão Europeia. Um dos grandes motivos alegados pelo PPE é a ameaça à soberania alimentar europeia, algo que foi desmistificado por milhares de investigadores europeus (incluindo quase 100 portugueses) que subscrevem um artigo científico onde são desmontados, com base em investigação científica, vários argumentos usados contra a Lei do Restauro da Natureza, como a perda de solos agrícolas ou a suposta ameaça ao mercado das renováveis.

Esta semana, nove organizações ambientalistas portuguesas entregaram uma carta aos eurodeputados defendendo que “Portugal tem tudo a ganhar com uma Lei do Restauro da Natureza ambiciosa”. Apelando ao voto a favor da lei, pedem que os políticos demonstrem um “compromisso claro para manter e consolidar o equilíbrio entre os ecossistemas saudáveis e a prosperidade das populações que deles dependem”.