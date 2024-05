À medida que envelheço, é normal que os meus pés fiquem maiores?

Sinto que os meus pés estão a ficar maiores à medida que envelheço. Isso é normal? O que é que se passa?

Deixamos de crescer em altura entre a adolescência e os 20 anos, mas os nossos pés continuam a crescer. De acordo com o Royal College of Podiatryes, num único dia, o tamanho do nosso pé flutua, aumentando até meio tamanho.

E não se trata apenas do tamanho individual dos nossos pés. No último século, houve uma grande mudança no tamanho colectivo dos nossos pés. Tal como eu, já alguma vez pegou num par de sapatos antigos da sua avó e se perguntou: "Como é que os meus pés são tão maiores?" Os seus olhos não estão a pregar-lhe partidas. Os historiadores observaram que, em 1900, o homem médio na América do Norte usava um sapato tamanho 37 e a mulher média usava um sapato tamanho 34.

A expansão da nossa pegada reflecte provavelmente algumas mudanças geracionais. Pesamos mais devido à epidemia de obesidade e somos mais altos, em parte devido à melhoria da nutrição infantil, que pode acelerar o crescimento dos pés durante a adolescência.

O efeito do aumento de peso no tamanho do pé pode ser reversível: Um estudo turco de 2017 concluiu que os pacientes do sexo masculino e feminino que foram submetidos a uma gastrectomia com banda gástrica para a obesidade tiveram uma diminuição no tamanho do sapato sustentada um ano após as suas cirurgias.

Nos indivíduos, a idade por si só é suficiente para aumentar o tamanho dos sapatos — literalmente, suportar o peso de todo o nosso corpo ano após ano faz com que os nossos pés se achatem e alarguem lentamente. Um estudo efectuado com 200 veteranos do sexo masculino revelou que quase metade deles registou um aumento de pelo menos um tamanho de sapato na idade adulta, principalmente entre os 45 e os 60 anos. Esta alteração manteve-se significativa mesmo após o controlo do efeito das alterações de peso.

Porque é que os nossos pés ficam maiores à medida que envelhecemos

Outros factores também influenciam o tamanho do nosso pé ao longo da vida. Muitos não são motivo de alarme, mas alguns devem ser discutidos imediatamente com um médico.

Gravidez

Durante a gravidez, as hormonas relaxam os ligamentos de todo o corpo. Para muitas pessoas, estas alterações são permanentes e os seus pés não voltam ao tamanho anterior após o parto. No entanto, algumas podem ter edema, ou seja, inchaço devido a demasiado líquido nos pés, ou um colapso do arco do pé que pode tornar-se doloroso.

Calçado

As pessoas que normalmente andam descalças podem ter pés mais largos, embora não mais compridos. Os utilizadores habituais de calçado minimalista para corrida também apresentam aumentos nos volumes musculares do pé em comparação com os que utilizam calçado de corrida tradicional.

Outros problemas de saúde

Os joanetes e calosidades, que podem ironicamente ser desencadeados pelo uso de sapatos demasiado pequenos, podem levar a deformações que podem aumentar os pés.

O edema também pode aumentar o tamanho do sapato, como é comum na insuficiência cardíaca (as meias de compressão podem ajudar a reduzir o inchaço).

A acromegalia é uma doença rara em que o corpo produz demasiada hormona do crescimento. As pessoas com acromegalia têm os pés maiores e podem ter outros sintomas de aumento do crescimento dos ossos e da cartilagem, como mãos inchadas, nariz alargado e alterações na linha do maxilar.

Deve consultar imediatamente um médico se ocorrerem alterações súbitas no tamanho do pé, como inchaço de um pé após uma longa viagem de avião ou de carro, pois pode ser um sinal de coágulo sanguíneo.

O que quero que os meus doentes saibam

Conheça e goste dos seus pés. Um estudo concluiu que cerca de três em cada quatro pessoas — especialmente as mais velhas, como concluiu outro estudo — não usam o tamanho de sapato correcto e, muitas vezes, usam sapatos demasiado estreitos. Todos nós nos habituamos a usar um determinado tamanho — talvez durante décadas — e podemos ignorar que as coisas podem ter mudado lentamente sem nos apercebermos.

O uso de sapatos mal ajustados está associado a cerca de cinco vezes mais probabilidades de contrair úlceras do pé diabético e é um factor de risco para lesões graves, como fracturas ósseas após uma queda. Se tiver um risco acrescido de cair, como é o caso da doença de Parkinson ou da diabetes, e certamente se tiver úlceras do pé diabético, consulte um podologista para obter o tamanho correcto do seu pé e para cuidar da saúde dos seus pés.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Bárbara Wong