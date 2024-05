Depois da Miss EUA, é a vez da Miss Teen EUA desistir da função

A Miss Teen USA vai pendurar a sua tiara alguns meses antes do previsto, e apenas alguns dias depois de a Miss USA ter feito o mesmo. UmaSofia Srivastava, coroada Miss Teen USA em Setembro, anunciou no Instagram que iria desistir do título por razões pessoais. "Descobri que os meus valores pessoais já não se alinham totalmente com a direcção da organização", escreveu.

"Embora não tenha sido assim que vi o meu reinado chegar ao fim, estou entusiasmada por continuar a defender a educação e a aceitação, começar a candidatar-me a faculdades e partilhar alguns projectos novos e empolgantes", acrescentou na publicação que cita Nietzsche, o filósofo alemão. "Tenho muita sorte por ter tido o privilégio desta experiência, mas se isto for apenas um capítulo, sei que a história da minha vida será verdadeiramente incrível", escreve ainda

A sua decisão surge dois dias depois de Noelia Voigt, coroada Miss EUA também em Setembro, ter anunciado que abandonaria o cargo para se concentrar na sua saúde mental. Decisão que provocou fortes reacções nas redes sociais. Agora, a ex-Miss EUA regressa às redes para dar os parabéns à Miss Teen EUA: "Amo-te! Estou tão orgulhosa de ti, meu anjo", escreveu a manequim nos comentários à publicação de Srivastava.

A jovem de 16 anos, que está a terminar o 11.º ano, diz que vai continuar a promover os seus projectos, incluindo o seu livro infantil multilingue The White Jaguar, para o qual escreveu e ilustrou a história infantil. A miss que continuar ainda a trabalhar com organizações sem fins lucrativos. "Obrigada aos que me apoiam por quem sou e sempre fui, não por quem me tornei momentaneamente", escreveu. "Tem sido um privilégio."

A organização não comenta a saída, mas avança que será escolhida a substituta da jovem, que está já a preparar a sua admissão ao ensino superior.