Noelia Voigt, Miss EUA, renuncia ao cargo em nome da sua saúde mental

Noelia Voigt, que foi coroada Miss EUA em Setembro, anunciou na sua conta de Instagram que irá abandonar as suas funções para se concentrar na sua saúde mental. A decisão foi um golpe para a Organização Miss USA, que nos últimos anos tem sido perseguida por acusações de manipulação da competição, refere o The Washington Post.

"Sei que isto pode ser um grande choque para muitos", escreveu Noelia Voigt, que representou o estado do Utah. "Nunca comprometam o vosso bem-estar físico e mental." E, numa longa declaração, acrescentou ainda: "Como indivíduos, crescemos através da experiência de coisas diferentes na vida que nos levam a aprender mais sobre nós próprios." A Miss declarou estar "eternamente grata" pelas amizades e contactos que fez no circuito dos concursos.

Num comunicado citado pela CNN norte-americana, um porta-voz da Organização Miss EUA disse que a decisão da primeira miss de origem venezuelana é respeitada e apoiada. “O bem-estar das nossas titulares é uma prioridade máxima, e entendemos que ela precisa dar prioridade a si mesma neste momento.”

O porta-voz disse ainda que Noelia Voigt será substituída, não avançando quem será a escolhida. Em Novembro, Savannah Gankiewicz, do Havai, ficou em segundo lugar naquele concurso, sendo, à partida, a potencial candidata à subsituição. Alexis Loomans, de Wisconsin; Jasmine Daniels, da Pensilvânia; e Lluvia Alzate, do Texas, completaram as cinco primeiras eleitas.

Segundo o The Washington Post, a decisão de Noelia Voigt provocou "ondas de choque" nas redes sociais, com muitas pessoas a procurarem a razão para a desistência, que não seja apenas a saúde mental da concorrente. Várias pessoas partilharam que o facto de as primeiras letras das 11 primeiras frases da sua publicação escreverem a frase "I AM SILENCED" ("fui silenciada") é um dos argumentos. A Miss EUA não respondeu às perguntas colocadas sobre esta especulação.

Não se sabe ao certo o que Noelia Voigt, 24 anos, pretende fazer a seguir, mas de acordo com o site da organização do concurso, o seu sonho é "criar a sua própria empresa de design e apresentar um programa de televisão, onde ajuda famílias que precisam de uma redecoração da casa".

Noelia escreveu ainda na sua publicação que agora se abre um novo capítulo na sua vida. "A minha esperança é que eu continue a inspirar os outros a permanecerem firmes, darem prioridade à sua saúde mental, defenderem-se a si mesmos e aos outros usando a sua voz e nunca terem medo do que o futuro reserva, mesmo que pareça incerto."