Hoje é dia de celebrar o carácter curioso e inteligente dos burros

Desde 2019 que no dia 8 de Maio se celebra o Dia Internacional do Burro. Por cá, a AEPGA tem ao seu cuidado cerca de 120 burros — e já nasceram dois em 2024.

Sim, aqui na Fugas somos pelos burros e, na mesma medida, contra a transformação das espécies animais em adjectivos depreciativos — um-dois-três-diga-lá-outra-vez: burro, cabra, vaca, cobra, porco... "Deixemos para trás e de vez as conotações negativas a que erradamente a palavra burro é associada e celebremos o carácter curioso e inteligente do burro, que transparece no seu olhar profundo." O dia 8 de Maio, estabelecido oficialmente em 2019 como Dia Internacional do Burro, dedica-se precisamente ao reconhecimento do burro e das suas inúmeras características surpreendentes, um dia para celebrar a vida do burro e o impacto que teve na nossa sociedade.

O Dia Mundial do Burro foi proposto pela primeira vez em 2018 por Ark Raziq, cientista especialista em animais do deserto. Um ano depois, o burro estava no calendário. "Hoje é um grande dia!", exclama à Fugas Cláudia Costa, da AEPGA, Associação para o Estudo e Protecção do Gado Asinino que tinha sido criada muito antes, em 2001, e que hoje continua a celebrar a data com entusiasmo.

"Este dia passou a ser celebrado como uma manifestação de respeito, reconhecimento e agradecimento a estes animais, que há milhares de anos acompanham os seres humanos, sendo pouco valorizados. Os burros foram, e ainda são em tantos países, força de carga no desenvolvimento de muitas comunidades, motor no trabalho da terra para a produção de alimento e para a recolha da água, transporte para a circulação de pessoas e bens essenciais em lugares inóspitos e cenários difíceis, até de guerra, onde nada mais funciona. Fizeram e fazem tudo isto com a sua natureza estóica, serena e ternurenta que caracteriza esta espécie", escreve a AEPGA na sua conta de Instagram.

Foto Os primeiros dias de vida do Uivo Cláudia Costa

No entender da associação com sede em Atenor, Miranda do Douro, este dia existe para "promover a dignificação de todos os burros e dos papéis que estes assumem em diversas comunidades por todo o mundo".

Na AEPGA zela-se pelo bem-estar dos asininos, destacando-se o Burro de Miranda, raça autóctone portuguesa ameaçada de extinção que "contribuiu de forma determinante para a ruralidade, cultura e história de Portugal".

Actualmente, a AEPGA tem ao seu cuidado cerca de 120 burros e já nasceram dois burrinhos em 2024: O Uivo, no dia 20 de Março, e, há cerca de duas semanas, uma burrinha, que ainda não foi baptizada.

Foto A Liberdade de Sofrimento AEPGA

"A missão da associação", escreve a AEPGA, "visa não só proteger, como também aportar uma imagem positiva dos burros para a sociedade. A divulgação da comunidade é fundamental para que a nossa mensagem, pela dignificação dos burros e o bem-estar de todos os animais, chegue a cada vez mais pessoas." Assim, neste Dia Mundial do Burro foi lançado um cartaz para juntar à colecção alusiva às cinco Liberdades do Bem-Estar Animal. "A Liberdade de Sofrimento sublinha a importância de serem proporcionados cuidados médico-veterinários ao longo da vida de um animal. Esta liberdade relembra que se deve dar prioridade à prevenção de problemas de saúde e actuar de forma célere nos estádios iniciais das patologias e lesões, para que o diagnóstico e tratamento sejam eficazes, diminuindo assim a probabilidade de sofrerem dor desnecessária ou desenvolverem doenças prolongadas."

Na agenda da AEPGA, refira-se ainda a realização do seminário Nordeste, naturalmente - Território, Geo-Biodiversidade, Sustentabilidade e Natureza, que irá decorrer no PINTA - Parque Ibérico de Natureza e Aventura de Vimioso, no dia 27 de Maio, encontro que servirá para "pensar sobre novas formas de valorização do território".