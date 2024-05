Choveram peixes no Irão, mas a ciência explica

Na região de Yasuj, no Irão, caíram peixes do céu. Não é bíblico ou o início de uma anedota, a ciência explica.

No passado sábado foi registado um fenómeno, no mínimo, invulgar. Os habitantes de Yasuj, no Irão, foram surpreendidos por centenas de peixes a cair no céu, avançou o El Mundo.

Circulam os vídeos nas redes sociais em que os locais pegam nos peixes em choque e aumentam as teorias, normalmente alarmistas, que tentam justificar o fenómeno. Mas a ciência explica.

A precipitação é um fenómeno natural que ocorre quando o vapor de água da atmosfera se condensa e, consequentemente, precipita. Apesar de os seres vivos não se liquefazerem, "fenómenos mais extremos como ventos fortes ou tornados, podem produzir movimentos ascendentes muito fortes, fortes o suficiente para elevar animais de pequena dimensão" e, depois, fazê-los cair noutro sítio. Foi assim que Paulo Pinto, que trabalha Divisão de Previsão Meteorológica e Vigilância do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explicou o fenómeno ao PÚBLICO para um artigo sobre chuvas animais.

Desta vez, a culpa foi de uma tromba de água, segundo o IPMA, “um fenómeno meteorológico que consiste num turbilhão de vento, muitas vezes violento”.

Apesar de raro, não é a primeira vez que se avista este fenómeno. Em Fevereiro de 2023, uma cidade australiana encheu-se de peixes na estrada. E, 2007, foi a vez de rãs em Alicante, Espanha. Canários nos EUA em 1968 e caranguejos na Austrália dez anos depois. No livro, It’s raining fish and spiders (2012) o autor e meteorologista Bill Evans ainda alarga as possibilidades “às minhocas, lulas e até jacarés”.