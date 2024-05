Temperatura recorde de 49,9 graus Celsius registada em Nova Deli

A capital da Índia registou uma temperatura recorde de 49,9 graus Celsius na terça-feira, anunciaram os serviços meteorológicas do país, que prevêem valores semelhantes para esta quarta-feira. As autoridades registaram o recorde em duas estações, Narela e Mungeshpur, nos arredores de Nova Deli.

Em Maio de 2022, os termómetros já tinham marcado 49,2°C em certos bairros da capital, noticiaram media indianos na altura.

As temperaturas muito altas são comuns na Índia durante o Verão, mas, de acordo com especialistas, as alterações climáticas estão a provocar ondas de calor ainda mais longas, mais frequentes e mais intensas.

As autoridades de Nova Deli também alertaram para o risco de escassez de água, tendo sido registados cortes no abastecimento em algumas zonas.

O ministro da Água, Atishi Marlena, apelou para a “responsabilidade colectiva” dos habitantes para pôr termo ao desperdício. “Para resolver o problema da escassez de água, tomámos uma série de medidas como a redução do abastecimento de água de duas vezes por dia para uma vez por dia em muitas áreas”, notou Atishi, citado pelo Indian Express.

Os serviços meteorológicos indianos alertaram para as consequências do calor para a saúde, nomeadamente para crianças, idosos e doentes crónicos.

Entretanto, os estados de Bengala Ocidental e Mizoram, no nordeste do país, foram atingidos por violentos ventos e chuvas torrenciais com a passagem do ciclone Remal, que devastou a Índia e o Bangladesh no domingo, matando mais de 38 pessoas.

O departamento meteorológico do Bangladesh declarou que o ciclone foi um dos mais longos que o país já viu e culpou as alterações climáticas pela duração excepcional.