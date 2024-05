Em semana de eleições, Índia fecha escolas devido a onda de calor que chegou a 47,8ºC

No domingo, a zona de Najafgarh, no sudoeste de Deli, registou uma temperatura máxima de 47,8 graus Celsius, a mais elevada deste Verão. Prevêem-se mais dias de calor do que o habitual.

Enquanto o noroeste da Índia se prepara para uma nova onda de calor este Verão, a capital, Deli, ordenou o encerramento de todas as escolas, uma vez que as temperaturas atingem os 47 graus Celsius, pouco antes das duas fases finais das eleições nacionais. O Departamento Meteorológico da Índia (IMD, na sigla em inglês) afirmou que uma confluência de padrões climáticos estava a fazer subir as temperaturas na região do celeiro.

As temperaturas de Verão atingem frequentemente o pico em Maio na Índia, mas o cientista do IMD, Soma Sen Roy, disse que o departamento estava a prever entre sete a dez dias de duração desta onda de calor nas regiões do noroeste este mês.

Isto deveu-se, em grande parte, a um menor número de aguaceiros e a um El Niño activo mas enfraquecido, disse, referindo-se a um padrão climático que normalmente conduz a um tempo quente e seco na Ásia e a chuvas mais intensas em partes das Américas. Os ventos quentes do oeste que sopram do Paquistão também contribuíram para o calor, disse ela.

Outras regiões da Índia já registaram temperaturas de Verão que atingiram picos recorde, incluindo o leste e o sul da Índia, onde as temperaturas em Abril foram das mais elevadas de que há registo. O IMD também declarou uma rara onda de calor no estado costeiro de Kerala, no sudoeste do país, no mês passado.

Eleições com onda de calor severa e chuva forte

No domingo, a zona de Najafgarh, no sudoeste de Deli, registou uma temperatura máxima de 47,8 graus Celsius, a mais elevada deste Verão. O IMD classifica estas temperaturas altas como onda de calor quando atinge máximas de 40ºC nas planícies, 30ºC nas zonas montanhosas, 37ºC nas zonas costeiras e quando o desvio em relação às temperaturas máximas normais é de, pelo menos, 4,5 graus durante seis dias consecutivos.

Deli irá votar no sábado, juntamente com os estados vizinhos de Haryana e Uttar Pradesh, entre outros, na penúltima fase das eleições nacionais, divididas em sete fases. O IMD declarou alerta vermelho para uma onda de calor esta semana em Deli, indicando a probabilidade de temperaturas abrasadoras que poderão causar efeitos adversos nas pessoas expostas.

O IMD afirmou que é muito provável a ocorrência de ondas de calor comuns a severas esta semana em muitas partes dos estados produtores de cereais, como Punjab e Haryana, no noroeste, bem como em partes de Deli e dos estados vizinhos de Rajasthan, Madhya Pradesh e Uttar Pradesh.

O departamento meteorológico prevê também precipitações "extremamente" fortes no estado de Kerala esta semana e no estado vizinho de Tamil Nadu.