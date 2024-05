Calor de Verão em Portugal Continental, chuva nos Açores. Seis distritos em aviso amarelo

É um país a três velocidades meteorológicas. Enquanto os Açores enfrentam um feriado de chuva que obrigou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a lançar um aviso amarelo de precipitação no Grupo Oriental, Portugal Continental vive um dia de Verão antecipado que também motivou avisos meteorológicos de calor entre Santarém e Faro. No meio, está a Madeira com as temperaturas amenas e um céu nublado típicos desta altura do ano.

Enquanto os Açores vivem os últimos minutos de um aviso meteorológico de chuva — emitido às 22h de quarta-feira até ao fim da manhã de quinta-feira, sem previsão de tréguas na precipitação até ao longo do fim-de-semana —, o IPMA lançou um comunicado a alertar para as elevadas temperaturas em Portugal Continental". Santarém, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja e Faro estão desde as 12h de quinta-feira e até pelo menos às 18h de sexta-feira sob aviso amarelo de tempo quente.

Não é que o restante território continental escape a um cenário de Verão antecipado — tanto que o IPMA até admite a possibilidade de alargar ou prolongar os avisos amarelos de tempo quente em vigor. É de esperar "valores acima de 30°C na generalidade do território, com excepção de alguns locais na faixa costeira ocidental, e valores entre 35 e 38°C no interior das regiões Centro e Sul". A temperatura mínima também vai aumentar, a ponto de alcançaram os 20 a 22°C na Beira Baixa, Alto Alentejo e Sotavento Algarvio até sexta-feira.

Tudo isto acontece por causa de dois fenómenos naturais: uma região de altas pressões atmosféricas a que os cientistas chamam crista anticiclónica, e que estará sobre o golfo da Biscaia; e um vale depressionário, isto é, uma região de baixas pressões atmosféricas, desde Marrocos até às portas da Península Ibérica. As duas regiões estão a criar uma circulação da atmosfera que é "favorável a uma situação de tempo quente e seco em Portugal Continental".

Mas vai haver atropelos ao bom tempo: já esta quinta-feira, uma superfície frontal fria vai aproximar-se da Península Ibérica vinda de Norte, trazendo consigo uma "instabilidade atmosférica" que pode levar ao surgimento de aguaceiros e trovoada no nordeste transmontano. As temperaturas mínimas também devem voltar a descer ligeiramente durante o fim-de-semana — mas as máximas permanecerão elevadas.

É por isso que nem essa chuva ligeira que deverá surgir em Trás-os-Montes impedirá um "aumento significativo do perigo de incêndio rural", sobretudo no interior Norte e Centro; e na região Sul. De acordo com o IPMA, isso está relacionado com os baixos valores da humidade relativa do ar, além do tempo quente dos próximos dias. Em alguns concelhos, o perigo de incêndio será muito elevado a máximo, o que obriga as autoridades a impor restrições no uso de fogo.