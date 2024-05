A política europeia para a ferrovia e o aviso do ministro espanhol dos transportes à CP: “A Renfe vai operar onde tiver oportunidade”

Neste episódio está em debate o futuro do transporte ferroviário na Europa, a partir dos planos da Comissão Europeia para o sector. Ouvimos também o ministro dos Transportes do Governo de Espanha, Óscar Puente, sobre as relações com Portugal e possibilidade de a Renfe concorrer com a CP em Portugal. A operação ferroviária no Mundial de Futebol de 2030, a falta de cuidado da CP nos serviços especiais, os nomes do Governo de Luís Montenegro para a pasta das Infraestruturas, a reabertura da Linha de Leixões para passageiros e o fecho da Linha do Oeste para obras são também tema.

