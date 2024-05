A grande preocupação dos EUA agora chama-se Chade, que vai a votos na segunda-feira. “A segurança do mundo joga-se no Sahel”, diz o primeiro-ministro chadiano e candidato presidencial, Succès Masra.

Uns estão de saída, outros de chegada. Na mesma base militar no aeroporto de Niamey, capital do Níger, está agora de um lado o que resta do contingente norte-americano, que foi convidado a sair pela junta que governa o país desde o golpe de Estado de 26 de Julho do ano passado; do outro, a primeira leva de militares russos que chegaram a pedido do executivo para ajudar na luta contra os grupos jihadistas no Sahel.