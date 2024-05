“Como um filme de terror”: mãe encontra 60 mil abelhas no quarto da filha

Aquilo que Saylor Class pensava ser um monstro no seu quarto era, na verdade, uma colmeia de 60 mil abelhas. Foi na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que a criança de três anos se começou a intrigar com os zumbidos provenientes da parede do quarto.

Para os pais, estas queixas nada mais pareciam do que a criação de uma imaginação fértil característica da idade. Tinham até em conta que Saylor teria visto recentemente o filme Monstros e Companhia, da Pixar. “Até lhe demos uma garrafa de água e dissemos que era um spray antimonstros para que ela pudesse afastar qualquer monstro de noite”, conta Ashley Class, mãe de Saylor, à BBC.

As queixas contínuas da menina, aliadas ao facto de os pais terem avistado grupos de abelhas a sobrevoar o sótão e a chaminé da casa de campo, levaram Ashley a contactar o controlo de pragas. Os “monstros” acabaram por se revelar abelhas, entre 55 e 65 mil, como se pode observar nas imagens partilhadas pela mãe no TikTok.

Com a ajuda de um apicultor e o recurso a uma câmara térmica, iniciou-se o procedimento para remover a colmeia. Os favos de mel, construídos ao longo de oito meses, pesavam 45 quilos. “Elas simplesmente saíram, como num filme de terror”, conta a mãe de Saylor.

Foram necessárias três extracções levadas a cabo com um aspirador próprio para remover a totalidade de abelhas. Após a remoção, os insectos foram recolocados num refúgio dedicado à espécie.

Segundo Ashley Class, as abelhas causaram mais de 20 mil dólares em prejuízo, devido à danificação da instalação eléctrica. O valor não será coberto pelo seguro, por ser considerado um “dano evitável”.

Texto editado por Ana Maria Henriques