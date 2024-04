Oito anos e muita polémica depois, Time Out Market abre e quer “revitalizar” aquela zona do Porto

Uma década depois da abertura em Lisboa e oito anos depois do anúncio da chegada ao Porto, o Time Out Market vai abrir, esta sexta-feira, na cidade. O “espaço icónico”, que ocupou armazéns desactivados da estação de caminho-de-ferro, quer “revitalizar” a zona envolvente e mostrar “o melhor da cidade debaixo do mesmo tecto”. As palavras são da directora da Time Out Market, Inês Santos Almeida, que esta terça-feira fez uma visita guiada ao espaço para jornalistas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt