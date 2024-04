No último piso do Myriad by Sana está o spa com vista para o Tejo e Parque das Nações

A proposta para esta altura do ano é um tratamento para o Verão, mas há outras sugestões de massagem que, caso sejam superiores a 60 minutos, abrem as portas do spa durante o dia todo.

Nos hotéis, é comum os spas estarem em pisos inferiores, no rés-do-chão ou mesmo na cave, onde parece haver maior privacidade e ambientes mais calmos e propícios a descontrair. O que não significa que sejam espaços sombrios, veja-se os casos do spa do Ritz Four Seasons, em Lisboa, cuja vista da piscina é para o Parque Eduardo VII; ou do Sheraton, também em Lisboa, com janelas para um jardim interior. Mas no Myriad by Sana, na Torre Vasco da Gama, no Parque das Nações, em Lisboa, é preciso subir até ao último andar, o 23.º, para chegar ao Sayanna Wellness & Spa.

O elevador panorâmico sobe num piscar de olhos até ao último piso, onde somos convidados a preencher uma ficha — já não há papel, mas um QRCode que nos leva até à ficha de cliente onde referimos se sofremos de algum mal físico e em que zonas do corpo preferimos ser massajados, além de deixarmos os nossos dados, nome, idade e morada. Depois disso, há uma visita guiada pelo espaço. A piscina aquecida fica mesmo no coração do spa. À sua frente, o rio e a Ponte Vasco da Gama ocupam toda a janela panorâmica. De um lado da piscina fica o ginásio e os balneários, com vista para a ponte bem como para a zona Norte do Parque das Nações; do outro, as salas de tratamento, quatro, com vista para a zona Sul, a mais movimentada daquele bairro que nasceu com a Expo 98.

A proposta para esta altura do ano é um tratamento para o Verão, preparando a pele para os primeiros raios de sol. Mas há outras sugestões de massagem que, caso sejam superiores a 60 minutos, abrem as portas da piscina, banho turco, sauna, flutuário de sal Epsom e ginásio durante o tempo que o cliente quiser. “Há clientes que chegam de manhã, vão almoçar e depois regressam e ficam toda a tarde”, afiança Rita, a terapeuta, ao PÚBLICO. O ginásio não é muito grande, mas tem diferentes máquinas de exercício.

Depois de uma passagem pelo balneário para despirmos a roupa e o bulício da rua, envergamos o roupão branco, de um algodão grosso e fofo. Na sala de tratamentos, a vista é para o teleférico que viaja à beira Tejo, mesmo em baixo, e é no rio que nos concentramos enquanto Rita dá início ao ritual de boas-vindas, com a esfoliação dos pés.

Depois disso, é altura de deitar de barriga para baixo na marquesa que está coberta como se de uma cama se tratasse, com um pesado cobertor. Rita explica que este peso ajuda o cliente a relaxar e a adormecer, contribuindo para o seu bem-estar e para um melhor resultado da massagem — esta pode ser de relaxamento ou terapêutica.

Há uma grande selecção de tratamentos, como o de hidratação profunda (de 75 minutos, que inclui esfoliação, envolvimento e hidratação, com o objectivo de eliminar toxinas e deixar a pele hidratada, 180€) ou uma massagem oriental (feita com óleos quentes e inspirada em técnicas da massagem balinesa, com a duração de 60 minutos e o custo de 150€). Existem ainda massagens a dois, que foi baptizada de Alma Portuguesa, porque inclui ingredientes como o azeite e o alecrim, e que termina com dois flutes de champanhe e pastéis de nata (60 minutos, 180€). Há ainda opções como o tratamento facial antienvelhecimento (75 minutos, 180€) ou a massagem de alívio da mente cansada (45 minutos, 77€).

Pedro Miguel Ramos, da comunicação do grupo Sana, informa que até ao final do mês, alguns destes tratamentos têm um desconto de 40%. Trata-se de uma campanha que começou no início de Março. “Esta é uma oportunidade única para desfrutar dos benefícios de bem-estar e das luxuosas instalações do Sayanna Wellness & Spa”, declara. O desconto funciona se fizer a marcação durante a semana e apenas das 9h às 14h. É preciso reservar, sendo o cancelamento gratuito até 24 horas antes; depois disso, será preciso pagar mesmo que falte.

Positivo/Negativo Positivo Vista sobre a cidade Seja em que ponto escolha estar, no 23.º andar do Myriad by Sana, o rio Tejo domina o cenário. Além do rio há vistas para as zonas Norte e Sul do Parque das Nações, permitindo ver o desenvolvimento da zona que, há mais de um quarto de século, estava cheia de contentores. Negativo Chinelos de plástico Quando se abre o cacifo no balneário está lá tudo, da cueca descartável em tecido (em muitos sítios esta é inexistente ou em papel) ao roupão, sem esquecer toalhão e várias toalhas, inclusive de pés. O problema são os chinelos, que são de um plástico duro (talvez da limpeza, porque são reutilizáveis) e que, por isso, magoam os pés ao andar.

De regresso à sala, Rita inicia a massagem Verão Sayanna, que tem a duração de 75 minutos. Passa com uma escova de cerdas macias, activando a pele para a esfoliação do corpo. O objectivo é preparar o corpo para os primeiros raios de sol, explica a terapeuta. Depois, começa a massagem com um óleo à base de citrinos, bagas e alecrim da Aromatherapy Associates. “Um óleo refrescante”, classifica. Esta massagem ajuda a combater a retenção de líquidos e o cansaço, acrescenta.

Depois de tratar do corpo, Rita avalia a pele do rosto para saber que produtos usar a seguir. É feita uma limpeza de pele e uma máscara hidratante. A terapeuta nota que o produto foi totalmente absorvido pela pele e aconselha à ingestão de mais água. O tratamento está a chegar ao fim e antes de sair da sala, Rita oferece um chá de laranja, canela e gengibre, acompanhado de um prato de fruta laminada. Ali ficamos, sentados, a observar o frenesim nos bares e restaurantes que ficam por detrás da FIL, a ganhar coragem para descer e voltar à confusão da cidade.

Sayanna Wellness & Spa Horário: 8h30 às 21h, todos os dias

Morada: Rua Cais das Naus, lote 2.21.01, Parque das Nações, Lisboa

Telefone: 212 468 688

E-mail: reservations@sanahotels.com

O PÚBLICO fez a massagem Sayanna Verão a convite do Myriad by Sana