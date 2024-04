Mulher que enviou oito mil cartas a Harry Styles condenada a 14 semanas de prisão

Myra Carvalho terá de cumprir a sentença na prisão e fica impedida de ir a um concerto ou de se aproximar do cantor nos próximos dez anos.

A mulher que enviou oito mil cartas a Harry Styles foi condenada a 14 semanas de prisão, depois de, nesta sexta-feira, o tribunal a ter considerado culpada de perseguição do cantor. Além da sentença, Myra Carvalho não poderá ir a qualquer concerto do artista britânico nos próximos dez anos, determinou o Tribunal da Coroa de Harrow, nos arredores de Londres.

Durante uma década, Myra Carvalho não só fica banida de entrar nos concertos de Harry Styles, como em qualquer evento em que esteja previsto o artista marcar presença. Em menos de um mês, a mulher de 35 anos enviou oito mil cartas e cartões ao cantor de As it was, muitas das missivas seriam postais de casamento, declararam os procuradores.

Duas das cartas, que expressavam “desejos sexuais”, foram entregues em mão na casa do artista em Londres, levando a crer que a perseguição estava a atingir outro nível. Terá sido essa a principal razão da queixa interposta por Harry Styles, no início deste ano. Desde o início do processo judicial que Myra Carvalho se declarou culpada do crime de perseguição.

Além da ordem de restrição dos concertos, a mulher não pode contactar directa ou indirectamente Harry Styles, nem se aproximar de uma área definida pelo juiz Karim Ezzat no norte de Londres, onde fica a casa do cantor. Ademais, deve pagar uma taxa pelos custos judiciais no valor de 134 libras (156 euros).

Myra Carvalho estava a aguardar o julgamento na prisão desde Fevereiro, altura em que teve lugar a primeira audiência. Então, o seu advogado lamentou o sucedido, dando conta de que a cliente estava a sofrer “um episódio maníaco”. Todavia, não foi apresentado qualquer recurso, nem tentou arquivar o processo.

As cartas começaram a ser endereçadas ao cantor britânico em Dezembro, quando Myra Carvalho chegou ao Reino Unido. Desde então, estava alojada num hostel em Earl’s Court, bairro contíguo ao luxuoso Kensington​. A família da jovem não sabia que tinha viajado para o estrangeiro, informaram ainda os procuradores.

Conhecida pela legião de fãs activos, Harry Styles nunca se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas a imprensa britânica tem noticiado que a perseguição de Myra Carvalho terá levado o artista de 30 anos a estar em “constante alarme”.

Não é, contudo, a primeira vez que o cantor de Sign of the times enfrenta uma situação semelhante. Em 2022, a fã Diana Tarazaga-Orero invadiu a casa de Styles, levando a que o cantor tenha alterado o sistema de segurança, incluindo um guarda-nocturno e uma fechadura de emergência no seu quarto.