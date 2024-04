“Terrível turistificação” do Porto coloca cidade na linha da frente de um “colapso geral”

Carlos Taibo escreveu um ensaio sobre o Porto – olhando-o “a partir da Galiza”. Escritor espanhol gosta da cidade e das suas gentes, mas teme os “efeitos dramáticos” do turismo e o caminho do colapso

Há uma razão primordial e simples para justificar as motivações do último livro de Carlos Taibo: “Eu gosto do Porto.” Nascido em Madrid, filho de dois galegos, o escritor e especialista em política internacional visitou a cidade inúmeras vezes e reconhece nela uma espécie de genética galega. O livro O Nosso Porto – Um Olhar a Partir da Galiza (Através Editora) afasta-se dos guias turísticos convencionais e assume-se como um “ensaio aberto e pessoal” sobre a cidade. Um relato com História, mas com pessoas, edifícios, façanhas, feitios e defeitos.