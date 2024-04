Portugal torna-se o segundo maior produtor de calçado na Europa

Com 85 milhões de pares de sapatos produzidos em 2022, a indústria portuguesa de calçado ultrapassou a sua congénere espanhola e tornou-se o segundo maior produtor da Europa, apenas atrás da Itália.

Os dados são do Eurostat, mostrando que Portugal produziu mais dois milhões de pares do que a concorrência espanhola. Estes três países – Itália, Portugal e Espanha – representam 70% da produção europeia.

Fazer mais sapatos não é um objectivo que vingue de forma isolada na mente dos industriais portugueses. Há precisamente dois meses, Luís Onofre, presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Couro, Artigos de Pele e Sucedâneos (APICCAPS), dizia, em entrevista ao PÚBLICO: “Muita gente tem de se mentalizar disto: a Europa vai-se vocacionar para fazer menos quantidade, mas mais qualidade. É o único caminho possível. (…) Implica sobretudo subir o valor do produto, fazer coisas incríveis que mais ninguém faz.”

Mas ultrapassar um concorrente directo não deixa de ser um marco – com significado acrescido porque o preço médio do calçado português já estava acima do da indústria espanhola, e assim continua.

O ano de 2022 foi o melhor de sempre para os sectores representados pela APICCAPS. As exportações cresceram 22,2%, para 2347 milhões de euros. Isolando apenas o calçado, foi batida pela primeira vez a barreira dos 2000 milhões de euros de exportação. Em volume, dos 85 milhões de pares produzidos em solo nacional, 76 milhões de pares foram vendidos para fora.

Foi este desempenho que levou o país a subir ao segundo lugar na lista dos produtores europeus, deixando para trás a Espanha, cujo preço médio está quase 28% abaixo do português.

Dados referentes a 2022 indicam que o preço médio italiano era de 57,84 euros (ao câmbio actual); o português situava-se nos 26,31 euros; e o espanhol estava então nos 19,05 euros.

“Este é o resultado do investimento continuado do sector de calçado em Portugal”, comenta o presidente da APICCAPS, olhando não apenas para os resultados de 2022, mas para a evolução da última década.

Nesse período, a produção aumentou 14,4% (de 74 para 85 milhões de pares) e em termos práticos, na Europa, “apenas Portugal reforçou a produção”, diz a associação em comunicado. A fatia portuguesa na produção europeia aumentou 34,3% nessa década, com a quota de Portugal a chegar agora aos 17,1%.

Esta evolução espelha também as diferenças no modelo de negócio dos três países mais prolíficos dentro deste sector na União Europeia. Enquanto Portugal continua focado em fazer calçado nas suas fábricas, Itália e Espanha têm vindo a fazer cada vez menos sapatos, o que compensam com um foco maior na importação para exportação.

Ou seja, de forma crescente entregam a produção a outros países, mais competitivos em custo, e depois reexportam o calçado que lhes é entregue pelos fornecedores.

Os dados do Eurostat relativos ao movimento de empresas, fábricas e volumes de produção confirmam-no. Ao contrário de Portugal, Espanha produzia em 2022 menos 14% do que dez anos antes (de 97 para 83 milhões) e a Itália fez menos 18,6% desde 2012 (de 199 milhões para 162 milhões).

Em termos de empresas, Portugal contabiliza 2428 sociedades (recuo de 5% na década), Espanha tem 2808 (menos 16,1% desde 2012) e em Itália o recuo foi de 25,8%, para 6381.

Luís Onofre não destaca apenas o “investimento” dos empresários. Também sublinha a “visão ambiciosa” e as “políticas públicas ajustadas, que permitiram ao sector reposicionar-se na cena competitiva internacional”.

“Independentemente dos ciclos conjunturais complexos, continuamos a acreditar no futuro da nossa indústria”. Sinal disso são os 600 milhões de euros de investimento implicados no plano estratégico, que em vez de fazer pontaria a países tem como alvos de exportação as 145 cidades mais ricas do mundo.

Trata-se de uma “abordagem cirúrgica”, proposta pela APICCAPS às empresas do seu sector no final de 2022, porque embora o calçado português seja vendido para mais de 170 países, nem todos interessam da mesma forma.