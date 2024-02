“Vemos hoje as pessoas a ganhar mais, mas sem estarem mais felizes por isso”

Luís Onofre acaba de tomar posse para um terceiro mandato à frente da associação dos industriais do calçado, componentes, artigos de pele e sucedâneos (Apiccaps) e, na primeira entrevista após a tomada de posse, frisa que o Banco do Fomento não tem sido útil no apoio às empresas. Com a feira de Itália à porta, o sector chegará a Milão com 68 empresas após um ano não tão positivo quanto o de 2022, que foi um ano recorde na exportação. Em 2023, venderam-se menos dez milhões de pares para o mercado externo, uma quebra de 11,3% em quantidade e 8,2% em valor, mas com o preço médio a aumentar quase 3,5%, para 27,70 euros. Os cinco maiores produtores mundiais, que garantem 80% da produção anual, sofreram todos com o abrandamento económico do ano passado, com quebras superiores a Portugal, em percentagem. Por isso, o tom para 2024 é, para já, de optimismo moderado.

