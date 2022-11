Calçado português aposta nas 145 cidades mais ricas do mundo

Indústria fará uma “abordagem cirúrgica” ao mercado, com prioridade à metade mais rica dos países da OCDE. É um “choque estratégico” que aponta a 690 milhões de consumidores, diz a Apiccaps.

Embora as 1500 empresas de calçado em Portugal exportem para 172 países, nem todos interessam de igual forma. E para evoluir na próxima década, o sector vai fazer uma “abordagem cirúrgica": apostar nos mercados mais ricos, nas 145 cidades do mundo pelas quais se distribuem os 9,1% dos mais ricos do planeta.