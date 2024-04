Já se conhecem os detalhes do casamento de Märtha Louise da Noruega com o xamã Durek Verrett

O casamento acontece a 31 de Agosto no Hotel Union, em Geiranger, e os convidados estão proibidos de vestir dourado ou fotografar a festa com os seus telemóveis.

Já se conhecem os detalhes do polémico casamento da princesa Märtha Louise da Noruega com o xamã Durek Verrett. A cerimónia vai ter lugar a 31 de Agosto deste ano no luxuoso Hotel Union, em Geiranger, e também vão estar presentes os reis, Haroldo V e Sónia. A agenda da festa de três dias foi divulgada pela imprensa norueguesa e até inclui um passeio de barco pelos fiordes.

De acordo com o site de notícias norueguês SE og HØR, os convidados vão começar a chegar a Geiranger, a mais de 500 quilómetros da capital, Oslo, a 29 de Agosto. Para a quinta-feira está prevista uma festa de “Meet and Greet”, onde os convidados, que chegam de todo o mundo, terão oportunidade de se conhecer.

Para acompanhar o estilo do casal, Märtha Louise e Durek, o evento de boas-vindas será descontraído e o código de vestuário pedido aos convidados é sexy e cool, longe dos típicos formalismos da realeza. Aliás, como qualquer casamento moderno, cada convidado fica responsável pelos custos do seu alojamento em dois hotéis reservados.

No dia seguinte, os convidados serão levados a conhecer a costa norueguesa num passeio de barco de três horas, com uma incursão pelos fiordes. Uma das paragens será na famosa Cascata das Sete Irmãs com água glaciar que se estende por 250 metros. Ao final da tarde, está previsto mais um jantar seguido de festa.

Depois, a 31 de Agosto, será finalmente o dia do casamento de Märtha Louise e Durek Verrett. Para a cerimónia, as mulheres terão de usar vestido longos brancos, pretos ou rosa — as cores recomendadas, com o dourado a ser estritamente proibido. Todos os presentes estão também interditados de fazer fotografias com os seus telemóveis, com os noivos a justificarem o pedido como uma forma de privacidade.

O namoro foi anunciado em Maio de 2019 e a imprensa não tardou a investigar o passado do xamã norte-americano, conhecido por ser um guru de celebridades e por declarar ter previsto o 11 de Setembro, assim como diz conseguir pôr-se em contacto com mortos ou pessoas desaparecidas.

Foto O primeiro casamento de Märtha Louise com Ari Behn, em 2002 REUTERS/Fabrizio Bensch

A relação surgiu como uma surpresa por ser “extremamente fora do comum” uma princesa namorar com um xamã, reconhecia Märtha Louise, numa entrevista à Vanity Fair, em 2020. A quarta na linha de sucessão ao trono norueguês foi casada com o escritor Ari Behn, até 2017. Desse casamento resultaram três filhas: Maud Angelica, 20 anos, Leah Isadora, 19, e Emma Tallulah, 14. Em 2019, o ex-marido de Marta Luísa acabaria por cometer suicídio.

O casal passa grande parte do tempo entre a Califórnia, nos Estados Unidos, e a Noruega. Märtha Louise, com 52 anos, trabalha na área das terapias alternativas e, desde Novembro de 2022, — cinco meses depois de ter sido anunciado o noivado com Durek — que já não representa o rei em eventos oficiais.

Contudo, Haroldo V anunciou que, depois do casamento, Durek Verrett passará a fazer parte da família real, ainda que sem nenhum título. A vida amorosa do xamã também não é isenta de polémicas: é bissexual e manteve uma relação com Hank Greenberg durante oito anos, que terminou com acusações de violência e manipulação. Antes, em 2005, tinha sido casado com a checa Zaneta Marzalkova, que acusou de ter contraído matrimónio para obter autorização de residência nos EUA.

O casamento de Märtha Louise e Durek parece ser então uma segunda oportunidade de felicidade para ambos. “Estou tão feliz por anunciar que estou noiva do xamã Durek, aquele que faz o meu coração pular, aquele que me vê e reconhece o meu maior potencial, o que me faz rir e com quem posso ser vulnerável. O amor transcende e faz-nos crescer. E estou tão feliz por continuar a crescer com este homem lindo”, escrevia a princesa no Instagram, a propósito do noivado.

A união acontece num ano particularmente turbulento para a família real norueguesa, na sequência de diversos problemas de saúde de Haroldo V. No início deste ano, esteve internado com uma infecção respiratória. Pouco depois, em Março, quando estava de férias na ilha de Langkawi, na Malásia, foi internado de urgência devido a uma infecção. Foi transferido para Oslo e operado para colocar um pacemaker, devido ao “baixo ritmo cardíaco”.

Apesar dos percalços, o rei de 87 anos recusa-se a admitir a abdicação para o filho Haakon, que o tem substituído frequentemente. “Mantenho o que sempre disse. Fiz um juramento ao Storting [no Parlamento] e é vitalício”, defendeu recentemente. Haroldo subiu ao trono em Janeiro de 1991, após a morte do pai, o rei Olavo V, que tinha 87 anos.