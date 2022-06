Princesa norueguesa Marta Luísa vai casar com polémico xamã norte-americano

The Royal House of Norway

Ingrid Alexandra, a segunda na linha de sucessão ao trono norueguês, fez 18 anos em Janeiro, mas só agora o aniversário foi celebrado e muitas casas reais foram convidadas. No entanto, não foi a filha de Haakon e neta do rei Haroldo V que se destacou, mas a sua tia, Marta Luísa. Razão? Pela primeira vez, a princesa esteve num compromisso real com o seu futuro marido, o guru espiritual norte-americano Durek Verrett. O casal anunciou o noivado no passado dia 7.

“Estou tão feliz por anunciar que estou noiva do xamã Durek, aquele que faz o meu coração pular, aquele que me vê e reconhece o meu maior potencial, o que me faz rir e com quem posso ser vulnerável. O amor transcende e faz-nos crescer. E estou tão feliz por continuar a crescer com este homem lindo”, escreveu Marta Luísa numa publicação, na sua conta de Instagram.

Também o líder espiritual divulgou na mesma rede social a novidade: “Estou feliz até às lágrimas por poder passar o resto da minha vida com a mulher de coração mais puro, angelical, sábia e poderosa que representa todos os níveis de uma deusa aos meus olhos. Juntos como um casal espiritual com alma, usaremos o nosso poder para apoiar as pessoas a criar um mundo baseado no amor e na aceitação. Mudando o mundo através do nosso amor.​”

E acrescenta que “o amor vai além de todas as barreiras e condições. O amor é livre e transparente. Convida ao crescimento e fundação. Mostra aos seres humanos que somos mais do que os nossos medos, o nosso ódio ou a nossa condição social”, afirmando que Marta Luísa é o amor da sua vida.

O primeiro negro numa família real europeia

Há três anos que a filha da rainha Sónia e do rei Haroldo V namora com Durek. Mas só agora, o líder espiritual que acompanha celebridades como as actrizes Gwyneth Paltrow, Nina Dobrev e Rosario Dawson, decidiu formalizar a relação e pedir a princesa em casamento. “Foi tão comovente e maravilhoso, [ver] o homem que eu amo mais que tudo neste mundo ajoelhado a pedir a minha mão em casamento”, confessou a norueguesa à revista People. Por seu lado, o noivo confessou ser “antiquado” , não tendo esquecido o protocolo de primeiro pedir a mão da filha em casamento aos pais, neste caso ao rei e à rainha, antes de avançar com o pedido oficial.

Para Durek, o noivado é um sinal de que o “amor pode quebrar as barreiras e limitações” existentes, nomeadamente no que toca à cor da pele. Com o casamento, vai-se tornar no primeiro homem negro a fazer parte da realeza europeia. Recorde-se que a norte-americana Meghan Markle, que se casou com Harry, o sexto na linha de sucessão ao trono britânico, é filha de pai branco e mãe negra. O casal, em entrevista a Oprah Winfrey, em Março de 2021, denunciou que foi vítima de racismo no seio da família real. Uma acusação que foi negada por William, irmão de Harry.

Na mesma entrevista à revista norte-americana, Durek sublinha que a sua união com a princesa vai estabelecer um “precedente” para o seu povo. Vais dizer-lhe: “Nós não somos para ser esquecidos e merecemos ser reconhecidos pela grandeza de quem somos e de onde viemos.” E reforça: “Sempre houve reis e rainhas em África, mas, infelizmente, não têm sido reconhecidos no mundo da forma como merecem.”

Entretanto, num vídeo partilhado no Instagram, Durek acusa certas pessoas de “terem tanto ódio que enviam até ameaças de morte”, acrescentando que há quem “não queira ver um homem negro na família real”.

A relação com o norte-americano tem sido também uma oportunidade para a princesa Marta Luísa perceber o racismo que persiste na sociedade. “Aprendi muito sobre a história negra e vou continuar a aprender. Tenho um homem paciente que me educa em assuntos da cultura negra, como [os negros] se referem ao privilégio branco e como nós, enquanto casal, temos de navegar pelos medos e preconceitos das pessoas, para demonstrar que o amor não tem barreiras”, explica a princesa, que se sente “abençoada”.

Relações polémicas

Marta Luísa vive na Noruega, mas Durek Verrett passa a maior parte do seu tempo nos Estados Unidos. Por enquanto, o casal vai continuar a viver separado, com viagens regulares para estarem juntos. “Nós vamos viver sempre na Califórnia e na Noruega”, confirmou Marta Luísa à People. Já Durek mal pode esperar por “passar mais tempo de qualidade com a família” da agora noiva. Ainda não há confirmação relativamente à data e aos restantes detalhes do casamento.

O namoro entre os dois teve início em Maio de 2019, com a princesa a usar as redes sociais para partilhar a novidade: “Sabemos quando encontramos a nossa alma gémea. Tive a sorte de ter conhecido a minha. [Durek] mudou a minha vida, como ele faz com tantos.” Marta Luísa e Durek Verrett conheceram-se através de um amigo comum.

No entanto, desde o anúncio que o relacionamento tem sido polémico. “Na Noruega, o nosso namoro é muito, muito controverso. […] Estar com um xamã é extremamente fora do comum. É uma loucura”, contou à Vanity Fair, numa entrevista, em 2020.

Quer Marta Luísa quer Durek tiveram relacionamentos que não acabaram bem. A quarta na linha de sucessão ao trono norueguês foi casada com o autor Ari Behn, até 2017. Desse casamento resultaram três filhas: Maud Angelica, 19 anos, Leah Isadora, 17, e Emma Tallulah, 13. Em 2019, o ex-marido de Marta Luísa acabaria por se suicidar.

Por seu lado, Durek é bissexual e manteve uma relação com Hank Greenberg durante oito anos. Esta acabou com acusações de violência e manipulação. Em 2020, o ex-namorado ameaçou contar tudo o que sabia sobre o xamã. Então, segundo a revista norueguesa Se og Hor, o novo casal contratou um escritório de advogados para defender Durek. Antes desta relação, o guru espiritual tinha já sido casado, em 2005 com a checa Zaneta Marzalkova, que acusou de ter contraído matrimónio para obter autorização de residência nos EUA. O relacionamento terminou com o divórcio em 2009 depois de Durek ter denunciado a então mulher às autoridades. Zaneta acabou deportada por se encontrar ilegalmente no país.

Quem é Durek?

Nascido em 1974, na Califórnia, Durek Verrett, também conhecido por Derek Verett, é um autoproclamado xamã e autor do livro Spirit Hacking: Shamanic Keys to Reclaim Your Personal Power, Transform Yourself, and Light Up the World (não está traduzido para português).

Em jovem foi manequim e, movendo-se entre os famosos, foi com facilidade que se tornou um líder espiritual de algumas celebridades. O norte-americano — filho de mãe com ascendência norueguesa e índia, e pai de origem haitiana (embora a historiadora norte-americana Marlene Koenig, especialista em famílias reais europeias, afirme que os antepassados de Durek possam ser identificados no Luisiana, Virgínia e Geórgia, nos últimos 200 anos, e sem qualquer ligação ao Haiti — diz que a sua missão é, através da prática do xamanismo (que envolve transe e invocação de espíritos), ajudar as pessoas a cultivarem o amor e a aceitação de si mesmas e dos outros.

Durek Verrett, que segundo a revista The Week, declarou ter previsto o 11 de Setembro, assim como diz conseguir pôr pessoas em contacto com mortos e localizar pessoas que estão desaparecidas, terá sido iniciado no xamanismo por uma norte-americana que se autoproclama ser uma princesa europeia, Susana von Radic da Croácia. Quanto a Marta Luísa, a princesa deixou de usar o título de “sua alteza real” quando, em 2007, criou a Astarte Education, uma escola alternativa onde ensinava os alunos a contactar com anjos. O projecto que seria popularmente conhecido por “Angels” viria a ser encerrado 11 anos depois, devido a problemas financeiros.

Foto Em baixo: as princesas Estelle da Suécia, Ingrid Alexandra da Noruega e Charles do Luxemburgo; em cima: as princesas Catherina-Amália dos Países Baixos, e Élisabeth da Bélgica, 20 anos DR

E quanto à celebração do aniversário de Ingrid Alexandra, marcaram presença no Palácio Real de Oslo membros de várias casas reais, como o rei Felipe VI de Espanha (padrinho da jovem); Frederico, o príncipe herdeiro da Dinamarca; a rainha Matilde da Bélgica; a princesa herdeira da Suécia Vitória; e o rei Guilherme dos Países Baixos.

Antes do evento, a princesa Ingrid Alexandra juntou-se aos futuros herdeiros das coroas de várias nações europeias para um retrato oficial: a princesa Catherina-Amália dos Países Baixos, 18 anos; a princesa Élisabeth da Bélgica, 20 anos, a princesa Estelle da Suécia, 10 anos, e o príncipe Charles do Luxemburgo, 2 anos.

