Princesa Mary da Dinamarca faz 50 anos e garante sentir-se cada vez melhor

Aos 50 anos, a princesa Mary da Dinamarca parece mais radiante do que nunca. A propósito do aniversário da próxima rainha, que se celebra este sábado, a Casa Real divulgou novos retratos da australiana com o príncipe Frederik. Numa entrevista recente, a princesa partilhou o melhor conselho que a mãe lhe deixou e que acredita ser válido para todas as mulheres: “Só podes ser tu própria.”