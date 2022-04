Quanto vale a fortuna de Felipe VI? Num esforço de transparência, o rei responde que é de 2,6 milhões de euros

Os bens do rei incluem pouco menos de 2,3 milhões de euros em contas correntes ou poupança e títulos, e actualmente possui arte, antiguidades e jóias com um valor superior a 305 mil euros, revela a Casa Real em comunicado.

O rei de Espanha, Felipe VI, divulgou que a sua fortuna vale cerca de 2,6 milhões de euros, numa tentativa de tornar a Casa Real mais transparente e acabar com a opacidade que prevaleceu durante o reinado do seu pai Juan Carlos.

Os bens do rei incluem pouco menos de 2,3 milhões de euros em contas correntes ou poupança e títulos, e actualmente possui arte, antiguidades e jóias com um valor superior a 305 mil euros, revela a Casa Real em comunicado. Contudo, não é mencionada qualquer propriedade ou imóvel.

A riqueza do rei vem principalmente dos mais de 4,3 milhões de euros que ele ganhou nos últimos 25 anos, que foram tributados, segundo o comunicado. “Hoje, mais do que nunca, os cidadãos exigem com toda a razão que os princípios morais e éticos inspirem e o exemplo presida a nossa vida pública”, declarou o rei.

Felipe subiu ao trono em 2014 depois de o seu pai Juan Carlos ter abdicado por causa de um escândalo de fraude fiscal envolvendo vários membros da família real, além de um escândalo sobre uma viagem de caça ao elefante num momento em que a Espanha enfrentava uma profunda recessão.

Como parte dos esforços para modernizar a monarquia e se distanciar dos escândalos, Felipe também afastou as suas irmãs mais velhas, Elena e Cristina, dos deveres reais.

Alguns anos depois, Felipe renunciou à herança de seu pai e despojou o ex-monarca de sua mesada. Juan Carlos, que mantém o título de Rei Emérito, deixou Espanha em Agosto de 2020, e vive nos Emirados Árabes Unidos.