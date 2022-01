Quem é a futura rainha da Noruega? Ingrid Alexandra faz 18 anos

A jovem é neta do rei Haroldo V da Noruega e filha do príncipe herdeiro Haakon. A partir de agora, passará a assumir mais funções públicas na casa real noruguesa.

Será apenas a segunda rainha da Noruega — desde o século XV que não há uma mulher a conduzir os destinos do país nórdico. Chama-se Ingrid Alexandra e celebra esta sexta-feira, 21 de Janeiro, 18 anos. É neta do rei Haroldo V da Noruega e o Palácio Real assinalou, com toda a pompa e circunstância, o aniversário ao divulgar novas fotografias oficiais, declarando que, doravante, a jovem passará a ter mais responsabilidades públicas.

Ingrid Alexandra é a única filha do príncipe Haakon e da mulher, a princesa Mette-Marit. Como tal, ocupa a segunda posição na linha de sucessão ao trono, mas nem sempre foi assim. Só a partir de 2004, com uma mudança da lei, impulsionada pelo príncipe herdeiro, é que as mulheres passaram a ter o estatuto de primogénitas. Ou seja, no caso de um rei ter um filho rapaz ─ ainda que a rapariga fosse a mais velha ─ seria ele o herdeiro.

A mudança foi feita precisamente em prol de Ingrid Alexandra, mas sem mexer com o estatuto do pai, que tem uma irmã mais velha, a princesa Märtha Louise, a viver nos Estados Unidos. O príncipe Haakon tem mais um filho, Sverre Magnus, com 16 anos, e se as regras não tivessem mudado seria ele o herdeiro. Além disso, Ingrid tem um meio-irmão, do lado da mãe, Marius Borg Høiby, com 25 anos.

Os 18 anos de Ingrid Alexandra foram assinalados com novos retratos da jovem, que enverga um profissional fato preto e um vestido sofisticado, com um look natural e leve. As fotografias terão sido tiradas no palácio onde a princesa tem agora um gabinete. Isto porque, de acordo com um comunicado da casa real, citado pela revista Tatler, a princesa assumirá “um número crescente de tarefas oficias”, enquanto prossegue a sua educação. Para já, não foi divulgado o que pretende seguir no ensino superior.

Apaixonada por desporto

Esta sexta-feira foram também partilhadas fotografias da princesa numa reunião com o avô, o rei Haroldo, de 84 anos. Ingrid não terá participado activamente no encontro e esteve apenas a observar, explica a família real, numa publicação de Instagram. Só quem ocupa o primeiro na linha de sucessão ao trono poderá intervir, neste caso, o pai Haakon, 48 anos. No mesmo encontro, avança o Daily Mail, a princesa recebeu um quadro da pintora norueguesa Astrid Nondal, oferecido pelo Parlamento.

A jovem frequentou a escola primária pública, em Oslo, a mesma instituição que o irmão mais velho, na esperança que tal lhe desse a oportunidade de ter uma vida normal (dentro do possível). Só há poucos anos é que Ingrid Alexandra começou a aparecer publicamente. Em 2018, apresentou aos duques de Cambridge, Kate e William, uma escultura num parque baptizado a partir do seu nome, tinha então 15 anos.

The Duke and Duchess, accompanied by the Norwegian Royal Family, visit the Princess Ingrid Alexandra Sculpture Park within the Palace Gardens ?? #RoyalVisitNorway pic.twitter.com/vpgPscwrns — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 1, 2018

Fora dos eventos oficiais, pode ser encontrada noutra das suas paixões: o desporto. Em 2020, ganhou a medalha de ouro nacional de surf. Também adora kickboxing e praticar ski. Esta semana, a página oficial da Família Real no Instagram partilhou um vídeo da princesa a esquiar, com os pais e os irmãos. “Junte-se à princesa Ingrid Alexandra e ao resto da família do príncipe herdeiro num dia ensolarado nas montanhas”, escreveram.

Quando chegar ao trono, Ingrid Alexandra fará história ao ser apenas a segunda monarca da Noruega, desde que o reino foi fundado no ano de 872. A primeira rainha foi Margarida I da Dinamarca, Noruega e Suécia, que reinou entre 1387 e 1412. Foi ela responsável pela União de Kalmar, que unificou as três nações durante mais de um século.

Na galeria de imagens em cima, veja algumas fotografias da princesa ao longo dos anos.