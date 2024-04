Israel e Irão: o que mudou com este ataque e qual é o risco de escalada?

O Irão lançou, neste sábado à noite, um ataque em grande escala contra Israel, depois de dias de tensão e após a operação israelita que, no início do mês, matou 13 iranianos, incluindo dois generais dos Guardas da Revolução, num complexo diplomático em Damasco. Como fica esta região do globo depois desta acção do Irão? Neste P24 ouvimos a professora e investigadora na Universidade de Coimbra, Joana Ricarte.

