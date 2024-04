EUA têm informações de que o Irão pode atacar Israel nas próximas 48 horas

Um dia depois de ter escrito que os Estados Unidos têm informações que indicam que “está iminente um grande ataque com mísseis ou drones por parte do Irão ou dos seus proxies contra alvos militares ou do Governo em Israel”, a imprensa norte-americana avança esta sexta-feira que o Irão poderá lançar um ataque em solo israelita nas próximas 24 a 48 horas.

É isso que escreve o jornal The Wall Street Journal, citando informações dos serviços secretos americanos. Segundo um responsável, a resposta de Teerão ao ataque aéreo israelita contra um consulado em Damasco, na Síria, “possivelmente em território israelita", pode acontecer até sábado. Como a imprensa israelita já tinha noticiado, o diário diz que Israel está a preparar-se para um ataque tanto no Norte como no Sul do país – e não apenas no Norte, onde a presença do Hezbollah libanês facilitaria essa operação.

Ao mesmo tempo, os EUA disseram aos seus funcionários em Israel e aos membros das suas famílias para não viajarem para fora das áreas de Telavive, Jerusalém e Be’er Sheva. Sabe-se que há países que preparam as suas representações diplomáticas no Médio Oriente para a possibilidade de um ataque iraniano na região, ao mesmo tempo que a Rússia avisou os seus cidadãos para evitarem viagens para Israel, Palestina e Líbano e Irão, e que a Lufthansa (única transportadora aérea a voar para Teerão) suspendeu os voos para o Irão pelo menos até sábado.

Apesar de todos os alertas, o Wall Street Journal também cita uma pessoa com contactos com a liderança iraniana que assegura que o regime ainda não tomou a decisão final. Em Teerão debatem-se alternativas: por um lado, é pouco provável que o Irão não responda ao ataque que matou 13 iranianos, incluindo dois generais dos Guardas da Revolução; por outro, o país quererá reagir de uma forma que não leve Israel a retaliar dentro das fronteiras iranianas e, acima de tudo, que não leve os EUA a decidir juntarem-se à resposta israelita.

A possibilidade de um envolvimento directo de Washington na defesa de Israel – que provocaria uma escalada regional difícil de conter – foi admitida por responsáveis norte-americanos num briefing na televisão pan-árabe Al-Jazeera.

“Como eu disse ao primeiro-ministro [Benjamin] Netanyahu, o nosso compromisso com a segurança de Israel contra estas ameaças do Irão e dos seus proxies [grupos aliados que o país financia em vários países da região] é à prova de bala”, afirmou já na quarta-feira o Presidente norte-americano.

“Repito, à prova de bala – faremos tudo para proteger a segurança de Israel”, sublinhou Joe Biden, deixando claro que as suas críticas ao Governo israelita – e o facto de ter considerado que a abordagem dos aliados na guerra na Faixa de Gaza é “um erro”, pedindo-lhes que “simplesmente declarem um cessar-fogo” – não vão interferir na reacção a um ataque iraniano.

Claro que as declarações de Biden, e as informações transmitidas à Al-Jazeera, visam dissuadir Teerão de atacar Israel. Mas o facto de o ataque israelita de 1 de Abril ter visado instalações diplomáticas, sendo, por isso, considerado um ataque em solo iraniano, deixou o Irão numa situação delicada, sentindo-se obrigado a responder militarmente.

Foi isso mesmo que já disse o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que descreveu o assalto ao consulado como “um ponto de viragem”, avisando que a “inevitável resposta iraniana chegará”, seja “hoje, amanhã, depois de amanhã, numa semana, dez dias…”.