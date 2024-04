Israel bombardeia embaixada iraniana em Damasco, na Síria

As Forças de Defesa de Israel bombardearam esta segunda-feira o edifício da embaixada do Irão em Damasco, capital síria, provocando várias vítimas mortais. Segundo a agência Reuters, um comandante dos Guardas da Revolução Islâmica foi morto no ataque.

Os meios de comunicação social sírios e iranianos confirmaram esta tarde que a embaixada do Irão tinha sido atacada, dando conta de pelo menos cinco mortes. Em reacção, um porta-voz do Exército israelita disse apenas "não comentar notícias da imprensa estrangeira".

O chefe da diplomacia síria, Fayssal Mikdad, esteve no local e garantiu que "o regime sionista de ocupação israelita não conseguirá afectar as relações entre o Irão e a Síria".

Do lado iraniano, o ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou, numa chamada telefónica com Fayssal Mikdad, que o Irão responsabiliza Israel pelo ataque a Damasco, considerando-o "uma violação de todas as convenções internacionais". Apelou ainda à comunidade internacional para que sancione o Governo israelita pelos mais recentes "actos criminosos".

Desde o ataque do Hamas a Israel, no dia 7 de Outubro do ano passado, que as Forças de Defesa atacam alvos dos Guardas da Revolução e do Hezbollah (pró-iraniano) na Síria, ambos apoiantes do regime de Bashar al-Assad, a par das contínuas retaliações em território palestiniano.