Fim-de-semana na TV: Orgulho, o sono da bela e muitas vozes Pelos Céus

Também dá para ver Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, escutar Morcheeba e cozinhar com Jamie Oliver.

CINEMA

Orgulho

Biggs, sábado, 19h

Comédia de Matthew Warchus inspirada numa história real. Em meados dos anos 1980, um grupo de mineiros galeses inicia uma greve sem precedentes. A população, ciente dos problemas económicos deles, junta-se-lhes em várias acções de solidariedade.

Quem mais fundos consegue angariar é um grupo de activistas LGBTI+ que, durante a marcha do Orgulho Gay, em Londres, vê nas lutas daqueles homens um reflexo das suas. Decididos a entregar o dinheiro em mãos, partem para a Onllwyn, a pequena comunidade rural e mineira do País de Gales. Agora, só é preciso que os habitantes aprendam a ultrapassar os preconceitos e mal-entendidos.

Snowden

AXN Movies, sábado, 21h10

Assinado por Oliver Stone, um filme biográfico sobre Edward Snowden, o homem que, em 2013, revelou uma teia à escala mundial perpetrada pelos serviços de espionagem norte-americanos. Além de Joseph Gordon-Levitt no papel titular, conta com Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto, Tom Wilkinson, Scott Eastwood, Logan Marshall-Green, Timothy Olyphant, Ben Schnetzer, LaKeith Lee Stanfield e Nicolas Cage.

Shining

Star Movies, sábado, 00h53

Primorosa incursão de Stanley Kubrick ao cinema de terror, a partir de um livro de Stephen King. É um dos mais gelados e cerebrais filmes do cineasta, que elabora um estudo implacável sobre o isolamento, a paranóia e o desprezo, com uma família fechada num gigantesco e deserto hotel, isolado pelas tempestades de Inverno, e um Jack Nicholson notável à frente do elenco.

Doutor Estranho

Star Channel, domingo, 19h09

Filme de acção e aventura que transporta para o grande ecrã uma das mais ambíguas personagens Marvel, criada, em 1963, por Steve Ditko. Nomeado para o Óscar dos melhores efeitos visuais em 2017, Doutor Estranho foi realizado por Scott Derrickson, segundo um argumento seu e de C. Robert Cargill. O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins e Mads Mikkelsen.

Logo a seguir, o Star Channel emite a sequela de 2022, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, com realização a cargo de Sam Raimi.

Violet

TVCine Top, domingo, 21h30

Estreia-se o filme dramático que Justine Bateman escreveu e dirigiu em 2021 – na sua estreia na realização de longa-metragem – e que não chegou a passar nas salas de cinema portuguesas. A Violet do título, interpretada por Olivia Munn, é uma mulher que resolve mudar de vida a partir de uma revolução interior: contrariar o medo, os pensamentos negativos e a tendência para a auto-sabotagem que sempre regeram as suas decisões. Objectivo: a liberdade de ser quem é, seja lá o que isso for.

Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

AXN, domingo, 21h55

Michelle Yeoh protagoniza este filme do duo Daniels (Dan Kwan e Daniel Scheinert), em que uma imigrante chinesa nos EUA tem de salvar o mundo atravessando universos paralelos. Foi o grande vencedor da penúltima edição dos Óscares, de onde trouxe sete estatuetas para juntar à vasta lista de distinções.

Supernova

RTP1, domingo, 23h56

Há mais de 20 anos que Sam e Tusker partilham um amor e uma cumplicidade profundos. Quando Tusker é diagnosticado com demência, resolvem aproveitar o tempo que lhes resta. Alugam uma autocaravana e partem em direcção a lugares e pessoas que os marcaram. Com realização e argumento de Harry Macqueen, uma história dramática com Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood, Peter MacQueen e Nina Marlin nos papéis principais.

DOCUMENTÁRIOS

Pelos Céus

RTP2, sábado, 18h23

Estreia-se uma série documental francesa que vai pelos ares rumo a confins aonde só se chega a voar. O título original é, aliás, Os Aviões no Fim do Mundo. Das paisagens inóspitas do Alasca às aldeias isoladas na Guiana Francesa, descobrem-se pilotos que, muitas vezes, são a única ligação das populações com o resto do mundo – pilotos esses que tanto podem ser aerotaxistas como médicos ou fornecedores de mantimentos. São 18 episódios, para ver semanalmente.

Deus, Pátria, Autoridade

RTP2, sábado, 23h39

Retrato do Estado Novo realizado, em 1975, por Rui Simões. O título remete para o discurso proferido por Salazar em 1936, pretexto para abordar e desconstruir os dogmas estruturais da ditadura, à medida que a história do país se vai revelando em imagens de arquivo.

DANÇA

A Bela Adormecida por Marcos Morau

RTP2, sábado, 22h02

A história d’A Bela Adormecida, mil vezes narrada e bailada, é subvertida pelo coreógrafo e encenador espanhol Marcos Morau. O bailado clássico que Tchaikovsky compôs e Marius Petipa coreografou em 1890, a partir do conto original de Charles Perrault, inspiram-lhe “uma releitura audaz” em que a história de Aurora se torna “uma alegoria da nossa relação com o tempo”, adverte a folha de sala do espectáculo, criado em 2022 para o Ballet da Ópera de Lyon.

“O sono da princesa é revisitado num cortejo impetuoso e desenfreado”, num “espaço-tempo flutuante, habitado por imagens fantasmagóricas, onde o orgânico se funde com o geométrico e o abstracto com o concreto”, acrescentam.

MÚSICA

Cascais Ópera

RTP2, domingo, 17h

Ligação directa ao Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, onde decorre a final do primeiro Concurso Internacional de Canto Cascais Ópera, que começou a 6 de Abril e envolveu 47 candidatos de vários países. Cada finalista interpreta duas árias com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida pelo maestro Tom Woods.

The Voice Kids

RTP1, domingo, 21h23

Começa a nova temporada da versão do The Voice para “minicantores”. Muda a idade dos concorrentes, mantém-se o esquema: quatro mentores recrutam talentos-pupilos para as suas equipas, em “provas cegas” que dão início a uma série de etapas competitivas. O painel é formado pelos repetentes Bárbara Tinoco e Carlão e pelos estreantes Cuca Roseta e Nininho Vaz Maia. A anfitriã de sempre, Catarina Furtado, é apoiada nos bastidores por Catarina Maia.

Morcheeba em Concerto no Baloise Session

RTP2, domingo, 23h04

A três meses do regresso dos Morcheeba a Portugal para o Cooljazz (onde têm concerto marcado para 10 de Julho, em Cascais), a RTP2 recorda a passagem da banda britânica pelo festival suíço Baloise Session, em 2022. O mote foi a apresentação do álbum que a dupla de Skye Edwards e Ross Godfrey tinha lançado no ano anterior, Blackest Blue.

CULINÁRIA

Jamie Oliver: Refeições Mediterrânicas com 5 Ingredientes

24Kitchen, sábado, 18h

Estreia. O inglês Jamie Oliver, chef-estrela do canal, já aqui tem sugerido muito sabor mediterrânico. Mas, agora, o desafio é outro: usar apenas uma mão-cheia de ingredientes para cada prato. É receituário para saborear a cada sábado. Deste primeiro episódio saem um frango e uma tarte confeccionados com simplicidade.

INFANTIL

Turbo (VP)

Star Channel, sábado, 9h04

Comédia de animação de David Soren, sobre um pequeno caracol de jardim que sonha ser o mais veloz dos gastrópodes. Um dia, depois de ser atropelado, adquire um poder que o torna capaz de atingir velocidades vertiginosas. Decide então realizar a sua maior ambição: competir com os melhores pilotos de IndyCar dos EUA. E nada nem ninguém o vai parar.

Cães do Espaço: Aventura Tropical (VP)

Nos Studios, domingo, 8h13

Em 1960, Belka e Strelka, dois cães soviéticos, foram as primeiras criaturas a sobreviver a uma ida ao espaço sideral, acompanhados por ratos, um coelho, ratazanas e moscas. Em 2010, a animadora russa Inna Evlannikova assinou um filme de animação que contava a história deles.

Daria continuação à saga quatro anos depois, com uma sequela que levava os canídeos à Lua, e em 2020, com este terceiro capítulo. De volta à Terra, os cães são enviados pelas autoridades soviéticas para uma missão em Cuba, com vista a chegar ao fundo da questão de um tornado que anda a roubar água da ilha.