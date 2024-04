Novo evento no Porto convida dez chefs a refletir a “cozinha global”

O Global Kitchen in Porto leva a palco no Mercado do Bolhão uma “viagem gastronómica à volta do mundo” em cinco momentos “exclusivos” protagonizados por “dez chefs de diferentes nacionalidades”. O vietnamita Luke Nguyen é o primeiro convidado.

De Abril a Novembro, chefs locais e “de referência em todo o mundo” vão “cozinhar e pensar a gastronomia no mercado de frescos mais emblemático” do Porto, partilhando “o fogão, a mesa e a cidade, numa troca de influências, referências e conhecimentos, capazes de explorar identidades, heranças e tradições”, anuncia a organização em comunicado.

O novo evento gastronómico do Porto quer colocar a cidade no “epicentro do panorama gastronómico mundial”, com “conversas, showcookings e refeições a várias mãos”. A estreia está marcada já para o próximo sábado, dia 13, com Rui Martins, do restaurante Culto ao Bacalhau (no Bolhão) e das cervejarias Brasão, e Luke Nguyen, chef do Red Lantern, “o restaurante vietnamita mais premiado do mundo”.

Autor de livros de gastronomia, apresentador de televisão e professor, além de chef, Luke Nguyen abriu o Red Lantern, em Sydney (Austrália) aos 23 anos. Tem outros restaurantes no país (Fat Noodle, Botanic House) e lidera o Vietnam House, em Saigão, sendo júri convidado regular do Masterchef Austrália, entre outros programas de gastronomia no Vietname.

No sábado, o showcooking está agendado para as 11h, com capacidade máxima de 25 pessoas, seguindo-se a degustação, às 14h30, para um máximo de 150 pessoas. As duas actividades requerem inscrição prévia obrigatória.

As datas seguintes e os chefs internacionais convidados ainda estão por relevar, mas sabe-se que será Aurora Goy (Apego), Rita Magro (Blind), Vasco Coelho Santos (grupo Euskalduna), e Rafaela Louzada (Gruta) os chefs anfitriões “a receber e cozinhar com nomes vindos de Espanha, Peru, Gana e Austrália”, “sempre a partir dos produtos frescos disponíveis no Mercado do Bolhão”.