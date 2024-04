Matosinhos: no novo Antonio Mezzero cabem mais do que pizzas

Por estes dias, Antonio Mezzero não cabe em si de contente. “É o início de uma bela carreira”, exclama, sorriso rasgado, 13 anos (“13 é o meu número da sorte”) depois de ter começado um percurso (fulgurante) como pizzaiolo em Portugal: primeiro no Pulcinella, depois em nome próprio, sempre em Matosinhos. No final de Fevereiro, fechou as portas à pizzaria homónima na Avenida Menéres (Matosinhos) e a 19 de Março abriu as portas do restaurante homónimo na Avenida General Norton de Matos (Matosinhos) —​ poucas centenas de metros de distância para o resto da sua vida como chef. O Antonio Mezzero é agora um restaurante italiano vero: as pizzas continuam a constituir parte substancial da carta, mas agora têm companhia de pastas, risottos e saladas. “O que estou a fazer hoje, queria ter feito antes”, diz — e o que ele está a fazer é “ser um chef italiano em Portugal”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt