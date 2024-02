Antonio Mezzero muda-se de pizzas e pastas para a marginal de Matosinhos

Depois de mais de uma década na Avenida Menéres, em Matosinhos, António Mezzero, mestre pizzaiolo e o primeiro em Portugal a receber a “estrela Michelin” da “verdadeira pizza napolitana”, encerra o espaço e muda-se para a marginal. O novo local, com o nome do seu mestre, abre em Março.

“Vai ser um verdadeiro restaurante italiano, quer na decoração quer em toda a carta”, garante Mezzero, sendo que no espaço a abrir na marginal de Matosinhos a pizza vai rivalizar com a pasta. A troca de casa acontece por estes dias: a 25 de Fevereiro fecha a pizzaria onde estava desde 2011, para “a primeira quinzena de Março” anuncia-se a abertura na nova morada (a poucos minutos da anterior, na Avenida General Norton de Matos, n.º 35).

O espaço na marginal fica de olhos na praia (na faixa da chamada praia do Titan, em homenagem ao monumental guindaste) e no Terminal de Cruzeiros de Leixões, com 55 lugares e esplanada.

Entre as novidades, “pastas confeccionadas com carne e peixe portugueses”, uma “fusão” entre as gastronomias portuguesa e italiana.

Antonio Mezzero nasceu em Nápoles e é luso-italiano, tendo-se tornado particularmente conhecido quando, há cerca de uma década, foi o primeiro em Portugal a receber a chamada “estrela Michelin da pizza”, ou melhor dizendo, a distinção oficial da italiana Associazione Verace Pizza Napoletana (Associação da Verdadeira Pizza Napolitana).

Desde então somou distinções, incluindo como campeão mundial, até integrando a selecção nacional de pizzaiolos que criou e que venceu um campeonato internacional em Nápoles com uma pizza chamada Porto (bacalhau, sardinha e queijo da serra...). Ou, mais recentemente, no certame gastronómico Madrid Fusión, onde a sua pasta Amatriciana ganhou o prémio de inovação. Além de eventos chamativos e mediáticos como pizzas gigantes (esta tinha 5 metros, esta tinha 7).

É também o mentor do Campeonato Português de Pizza e criou outra competição onde a pizza e o vinho do Porto vão de mãos dadas, a All Stars Pizza & Port Wine, evento internacional bienal com pizzaiolos de todo o mundo no Porto.