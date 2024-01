O futuro da comida em Madrid: transformar o mar em receitas, o advento da IA e a busca pelo sexto sabor

Uma máquina capaz de transformar água do mar em gelo nos mais delicados preparos, como um fino macarrão cabelo de anjo. Outra que produz esferificações perfeitas — e dos mais diversos tamanhos — a partir de qualquer ingrediente. A Inteligência Artificial (IA) que ajuda um chef 3 estrelas Michelin a criar os seus novos pratos. E a busca em receitas pelo kokumi, aquele que deve ser o nosso sexto sabor depois do umami. Dito assim, pode parecer mais a descrição de uma feira de ciência de Silicon Valley, mas todos estes foram temas discutidos na capital espanhola e levados ao palco na mais recente edição do Madrid Fusión, um dos mais influentes congressos de gastronomia do mundo.

