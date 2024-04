Annie Lennox cede manuscrito de Sweet dreams para angariação de fundos pela Palestina

A letra manuscrita do tema Sweet dreams (are made of this) foi cedida por Annie Lennox ao evento de angariação de fundos Cinema For Gaza, que conta com uma série de doações únicas de celebridades do mundo da música, do cinema e da televisão. O item, disponível até 12 de Abril, já vale 7700 libras (8975€); o total dos lotes já amealhou mais de 93.500 libras (perto de 110 mil euros).

A cantora, compositora e activista política escocesa Annie Lennox, de 69 anos, foi uma das primeiras do mundo das artes a apelar a um cessar-fogo na região no palco de um grande evento. Lennox, que participou na 66ª edição dos Grammy, em Fevereiro, integrando um tributo a Sinéad O'Connor, cantou Nothing compares 2 u, tema que a irlandesa imortalizou, e terminou-o com uma declaração: “Artistas pelo cessar-fogo”, gritou Lennox.

Friends, @Cinema4Gaza are raising money for vital Medical Aid For Palestinians ( @MedicalAidPal )



I’ve donated handwritten lyrics for “Sweet Dreams (Are Made Of This )”



All money raised will go directly to support @MedicalAidPal.



Love Annie ????https://t.co/psKz57iL4k — Annie Lennox (@AnnieLennox) April 3, 2024

O leilão Cinema For Gaza, organizado pelas jornalistas e cineastas Hanna Flint, Julia Jackman, Leila Latif, Sophie Monks Kaufman e Helen Simmons, conta com 151 lotes, entre os quais há uma história para adormecer de Tilda Swinton, uma conversa por Zoom com o jornalista e documentarista Louis Theroux ou a oportunidade de se ser fotografado por Misan Harriman.